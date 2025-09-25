VIDEO: મંત્રી ઋષિકેશ પટેલને સ્વચ્છતા અભિયાન દરમિયાન મળી દારુની બોટલ! મંત્રી યુનિવર્સિટીમાં કરી રહ્યા હતા સફાઈ
અમદાવાદમાં આવેલી ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં સાપ્તાહિક સ્વચ્છતા અભિયાન ચાલી રહ્યું છે, જેમાં રાજ્યના મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ પણ યુનિવર્સિટીના આ અભિયાનમાં જોડાયા હતા. દરમિયાન ઘટના એવી ઘટી કે, મંત્રીજી સાફ સફાઈ કરી રહ્યા હતા ત્યારે દારૂની ખાલી બોટલ મળી. તેને સંતાડવાનો પણ પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો હતો. કચરાની સૂપડીમાં પ્લાસ્ટિકની બોટલ સાથે દારૂની બોટલ હતી પણ એની ઉપર ફરી એક પ્લાસ્ટિકની બોટલ મૂકી દેવામાં આવી પણ એ અરસામાં દારૂની ખાલી બોટલના દ્રશ્યો કેમેરામાં કેદ થઈ ગયા, જે વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે.