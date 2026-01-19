हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
અમદાવાદની નેશનલ સ્કૂલ બહાર વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે ગેંગવોર, CCTV જોઈ હચમચી જશો
Dipti Savant
|
Jan 19, 2026, 04:20 PM IST
minor student gangwar outside national school in ahmedabad
05:55
u
સ્થાનીક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં EWS અનાતની માગ, આવતીકાલે ગાંધીનગરમાં મળશે બેઠક
03:55
u
'આમ આદમી પાર્ટી ભાજપના હથિયાર તરીકે કામ કરી રહી છેઃ કરશનદાસ બાપુ ભાદરકા
01:03
u
બટોંગે તો કટોગે : હિન્દુઓ પર અત્યાચાર મામલે કથાવાચક પ્રદીપ મિશ્રાનું મોટું નિવેદન
01:10
u
વડોદરામાં ચોંકાવનારી ઘટના ! 5 વર્ષની બાળકીનું શરદી-ખાંસીની સિરપ પીવડાવ્યા બાદ મોત
02:42
u
રાજકોટમાં મોબાઈલ વેપારીઓને ત્યાં GST વિભાગના દરોડા, જીએસટી ચોરી બહાર આવવાની સંભાવના
00:37
u
ચારધામ યાત્રાની તૈયારીઓ શરૂ, ઋષિકેશ ખાતે યોજાઈ મહત્વની બેઠક
02:27
u
Silver Price: ચાંદીના ભાવમાં ભડકો, કિંમત પ્રથમવાર 3 લાખને પાર પહોંચી
01:18
u
આમ આદમી પાર્ટીને મોટો ફટકો! જુનાગઢના કરસન બાપુએ ચૂંટણી પહેલા પાર્ટીને અલવિદા કર્યું
04:34
u
સુરતમાં પ્લાસ્ટિકની કંપનીમાં ભયાનક આગ ફાટી : 5 કર્મચારી ગંભીર રીતે દાઝી ગયા
01:40
u
અમદાવાદના સોલા ભાગવતમાં ભડભડ સળગી ઉઠી AMTS બસ, મુસાફરોનો જીવ તાળવે ચોંટ્યો
Bengali Ram Mandir
બાબરી મસ્જિદ બાદ હવે બંગાળમાં પણ બનશે ભવ્ય રામ મંદિર, જાણો ભાજપ સાથે શું છે કનેક્શન?
India US trade Deal
ભારતે અમેરિકન વસ્તુઓ પર લગાવ્યો ટેરિફ તો લાગ્યા મરચા, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને લખ્યો પત્ર
Teacher Jobs
સરકારી શિક્ષક બનવાની શાનદાર તક, 808 લેક્ચરર પોસ્ટ માટે ભરતીની જાહેરાત
Ahmedabad
સેફ્ટી પિનથી દાંત સાફ કરતા પહેલા આ કિસ્સો જરૂર વાંચજો, મહિલાની એક ભૂલ અને...
Ahmedabad
ગાય રસ્તા પર અને માલિક જેલમાં! 'નાક' સ્કેન થતા જ માલિકનું સરનામું પોલીસના હાથમાં
Budget kisan
દેશના કરોડો ખેડૂતોને મળશે ખુશખબર ! બજેટમાં કિસાન સન્માન નિધિની રકમમાં થશે વધારો ?
IND vs NZ
બેટ્સમેન-બોલર નહીં, પણ આના કારણે હાર્યું ભારત...પૂર્વ કેપ્ટને કોને ગણાવ્યો અસલી વિલન
Home loan prepayment tips
હોમ લોન જલ્દી ચુકવવાની સૌથી સ્માર્ટ ફોર્મ્યુલા, રીપેમેન્ટની આ ટ્રિક્સ બચાવશે પૈસા
Bharat Coking Coal
IPOની જોરદાર લિસ્ટિંગ બાદ ખરાબ હાલત, 11% ઘટ્યો શેર, 40 રૂપિયા પર આવ્યો ભાવ
Ahmedabad
ગુજરાતના શિક્ષણજગતને શર્મસાર કરતી ઘટના : અમદાવાદમાં સ્કૂલ બહાર વિદ્યાર્થી પર હુમલો