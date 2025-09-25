VIDEO: ધારાસભ્ય બલરાજસિંહ ચૌહાણ બહિયલ પહોંચ્યા, 300થી વધુ પોલીસકર્મીઓ તૈનાત...
હાલ બહિયલમાં 300થી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓને તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. ધારાસભ્ય બલરાજસિંહ ચૌહાણ પણ બહિયલ પહોંચ્યા. હિંદુઓની ભક્તિથી કોને તકલીફ થઈ રહી છે, તેવા સવાલો ઉઠ્યા છે. ગાંધીનગર જિલ્લાના દહેગામ તાલુકાના બહિયલ ગામે બે કોમ વચ્ચે વિવાદ સર્જાયો હતો. સોશ્યલ મીડિયા પર આઈ લવ મોહમ્મદ અને મહાદેવના સ્ટેટસ સામે વિવાદ થયો. જે ઉગ્ર બનતા મોડી રાત્રે બંને કોમ વચ્ચે બબાલ મચી હતી. નવરાત્રી મંડપમાં ચાલી રહેલા ગરબા દરમિયાન પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો. લોકોમાં અફરાતફરી મચી હતી. આ ઉપરાંત દુકાનોમાં તોડફોડ અને આગ ચાંપી દેવાઈ. હાલ બહિયલ પોલીસ છાવણીમાં ફેરવાઈ અને અજંપાભરી શાંતિ જોવા મળી રહી છે.