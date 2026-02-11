રાજુ કરપડા હવે ભાજપમાં જોડાશે ? BJP ધારાસભ્ય પ્રકાશ વરમોરાનું ખુલ્લું આમંત્રણ
ભાજપના ધારાસભ્ય પ્રકાશ વરમોરાએ રાજુ કરપડાને ભાજપમાં જોડાવા ખુલ્લું આમંત્રણ આપ્યું છે. વરમોરાએ જણાવ્યું કે રાજુ કરપડાએ કયા કારણોસર રાજીનામું આપ્યું છે, તેની તેમને ચોક્કસ માહિતી નથી, પરંતુ જો તેઓ રાજકીય પરિવર્તન અંગે વિચાર કરી રહ્યા હોય તો ભાજપમાં તેમનું સ્વાગત છે. તેમણે કહ્યું કે ભાજપની વિચારધારા મુજબ આજનો વિરોધી આવતીકાલનો મતદાર બની શકે છે અને મતદાર જ કાર્યકર બની શકે છે. એક કાર્યકર અને પ્રચારક તરીકે તેઓ રાજુ કરપડાને ભાજપમાં જોડાવાનું આમંત્રણ આપે છે. વરમોરાએ ઉમેર્યું કે ભાજપ વિશ્વની સૌથી મોટી રાજકીય પાર્ટી છે અને પાર્ટીનો વર્ટિકલ તેમજ હોરીઝોન્ટલ બંને રીતે સતત વિસ્તાર થઈ રહ્યો છે.