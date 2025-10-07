મોરબી: ઘુટું ગામના લોકો ગંદકીથી પરેશાન, કિચડમાં ગરબા રમીને લોકોએ કર્યો વિરોધ
જો તમે નાહી ધોઈને બજાર કે ઓફિસ જવા નિકળ્યા હોવ...અને કિચડમાંથી પસાર થવુ પડે તો તમારી શું હાલત થાય....પરંતુ આવી પરિસ્થિતિમાંથી મોરબી જિલ્લાના ઘુટુ ગામના લોકો રોજ પસાર થાય છે.....કેમ કે ઘુટુ ગામ પાસે આવેલી રામકો સોસાયટીમાં જોવા મળી રહ્યું છે ગંદકીનું સામ્રાજ્ય....અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓને અનેકવાર રજુઆત કરવા છતાં ન કરવામાં આવી કામગીરી...જેને લઈ સ્થાનિક લોકોએ કિચડમાં ગરબા રમીને વિરોધ કર્યો....ત્યારે કેવી છે ઘુટુ ગામના લોકોની સમસ્યા...જોઈએ આ અહેવાલમાં....