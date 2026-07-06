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અંબાલાલની આગાહી, આગામી 72 કલાક હજુ વરસાદ પડશે!
અંબાલાલની આગાહી, આગામી 72 કલાક હજુ વરસાદ પડશે!
Written By
Viral Raval
Published: Jul 06, 2026, 04:10 PM IST
|
Updated: Jul 06, 2026, 04:10 PM IST
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More rain likely in the next 72 hours ambalal patel prediction
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