'તમારાં બાળકોને બચાવી લો, 26મીએ તિરંગો ફરકાવશો તો...', અમદાવાદની કઈ કઈ 15 સ્કૂલોને મળી ધમકી?
Ahmedabad News: અમદાવાદ શહેરમાં ફરી એકવાર શાળાઓને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળતા સમગ્ર વહીવટી તંત્ર અને પોલીસ વિભાગમાં દોડધામ મચી ગઈ છે. શહેરની નામાંકિત DPS અને સંત કબીર સહિત અંદાજે 15 જેટલી શાળાઓને ઇ-મેલ દ્વારા આ ધમકી આપવામાં આવી છે, જેના પગલે વાલીઓમાં ભારે ચિંતા અને ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
કઈ શાળાઓને નિશાન બનાવવામાં આવી?
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, શહેરની જાણીતી શાળાઓને ટાર્ગેટ કરવામાં આવી છે, જેમાં મુખ્યત્વે નીચે મુજબની શાળાઓનો સમાવેશ થાય છે...
- કેલોરેક્ષ સ્કૂલ, ઘાટલોડિયા
- DPS સ્કૂલ, બોપલ
- સ્વયમ સ્કૂલ
- સંત કબીર સ્કૂલની ૩ બ્રાન્ચ
- મહાત્મા ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ, મીઠાખળી
- જીનીવા લિબરલ સ્કૂલ, SP રીંગ રોડ
- આર્મી સ્કૂલ, શાહીબાગ
- JD હાઇસ્કૂલ, નરોડા
- રેડ બ્રિક્સ સ્કૂલ, સેટેલાઈટ
- વિદ્યાનગર સ્કૂલ, ઉસ્માનપુરા
- કેન્દ્રીય વિદ્યાલય, શાહીબાગ
- એપલ ગ્લોબલ સ્કૂલ
- આ શાળાઓને પણ ધમકીભર્યા મેલ મળ્યા હોવાની આશંકા છે.
પોલીસ અને સુરક્ષા એજન્સીઓ એક્શનમાં!
ધમકી મળતાની સાથે જ અમદાવાદ પોલીસ સતર્ક થઈ ગઈ છે. બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વોડ (BDS) અને ડોગ સ્ક્વોડ દ્વારા પ્રત્યેક શાળામાં ઝીણવટભરી તપાસ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. સાવચેતીના ભાગરૂપે ફાયર બ્રિગેડની ટીમોને પણ સ્ટેન્ડબાય રાખવામાં આવી છે અને જે-તે સ્થળ પર મોકલી દેવામાં આવી છે.
શાળાઓમાં અફરાતફરી અને વાલીઓની દોડધામ, તપાસનો ધમધમાટ
ધમકીના સમાચાર વાયુવેગે ફેલાતા જ મોટી સંખ્યામાં વાલીઓ ગભરાઈને પોતાના બાળકોને લેવા શાળાએ પહોંચી ગયા હતા. શાળાઓ દ્વારા પણ પરિસ્થિતિની ગંભીરતા જોઈને સહકાર આપવામાં આવી રહ્યો છે. જે વાલીઓ પોતાના બાળકોને ઘરે લઈ જવા માંગતા હોય, તેમને શાળા વહીવટી તંત્ર દ્વારા રજા આપી દેવામાં આવી છે. શહેરની અન્ય શાળાઓ પણ સતર્ક થઈ ગઈ છે અને તેમને પણ આવા કોઈ શંકાસ્પદ ઇ-મેલ મળ્યા છે કે નહીં તેની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. સાયબર ક્રાઈમની ટીમ આ ઇ-મેલ ક્યાંથી અને કોના દ્વારા મોકલવામાં આવ્યા છે તેની તપાસમાં લાગી ગઈ છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે અગાઉ પણ આ પ્રકારે ફેક ઇ-મેલ દ્વારા શાળાઓને ડરાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ પોલીસ આ મામલે કોઈપણ પ્રકારની કચાસ રાખવા માંગતી નથી અને સુરક્ષા વ્યવસ્થા સજ્જ કરી દેવામાં આવી છે.