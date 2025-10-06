ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

Video: જૂનાગઢ ભાજપમાં ભડકાના એંધાણ, પૂર્વ મંત્રી જવાહર ચાવડાના ખાસ ટેકેદારો AAPમાં જોડાયા

Viral Raval | Oct 06, 2025, 11:51 AM IST
More than 450 bjp workers joined Aam Aadmi Party

Trending news