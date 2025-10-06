हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
Business
Tech
World
Health
NEWS
VIDEOS
LIVE-TV
PHOTOS
LOGIN
logout
હોમ
લાઇવ TV
વીડિયો
વેબ સ્ટોરી
ગુજરાત
ફોટો
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
राज्य चुनें
×
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
हरियाणा
दिल्ली
बिहार
झारखंड
राजस्थान
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
Video: જૂનાગઢ ભાજપમાં ભડકાના એંધાણ, પૂર્વ મંત્રી જવાહર ચાવડાના ખાસ ટેકેદારો AAPમાં જોડાયા
Viral Raval
|
Oct 06, 2025, 11:51 AM IST
More than 450 bjp workers joined Aam Aadmi Party
More Videos
04:02
u
'ફ્રી પીઝા' સ્કીમે દાટ વાળ્યો! કાર્યવાહી થતા શોપ પર તાળા વાગ્યા, Video
02:37
u
અમદાવાદની SVP હોસ્પિટલના લોન્ડ્રી વિભાગમાં આગ લાગી, Video
00:44
u
ઉ.ગુજરાતનું આવી બનશે! હવામાન ખાતાની ભારે વરસાદની આગાહી, જુઓ Video
00:59
u
રાકેશ પટેલની અમેરિકામાં હત્યા, ઘટનાના CCTV ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા
02:24
u
બારડોલીના રાયમ ગામના રાકેશ પટેલની અમેરિકામાં હત્યા, Video
00:59
u
ગાંધીનગરમાં સરદાર ગ્રુપ દ્વારા જનક્રાંતિ રેલી, પ્રેમ લગ્નના કાયદા અંગે પુરુષોત્તમ રુપાલાનું નિવેદન, જુઓ VIDEO
01:11
u
શક્તિ વાવઝોડા અંગે હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી, ચક્રવાતી તોફાન યુ-ટર્ન લેશે તેવી શક્યતા
01:20
u
VIDEO: સરકારના બુલડોઝર એક્શન પર અમિત ચાવડાએ વાંધો ઉઠાવ્યો, જુઓ પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ કાર્યવાહીનો વિરોધ દર્શાવતા શું બોલ્યા...
03:15
u
VIDEO: હવે ગુજરાતમાં પહોંચી ગયો પેલેસ્ટાઈન પ્રત્યે પ્રેમ! દેવભૂમિ દ્વારકામાં લહેરાયા ઝંડા, કૃત્ય કરનારની ધરપકડ
06:42
u
પદ્દાધિકારીઓ ખુલ્લેઆમ ભ્રષ્ટાચાર કરવામાં આગળ, કોર્પોરેટરના પુત્રએ માંગી 20 લાખની ખંડણી, વાયરલ ઓડિયો ક્લીપ ખોટી હોવાનો દાવો
Trending news
Tata Sierra ICE SUV
ટેસ્ટિંગ દરમિયાન જોવા મળી Tataની નવી SUV, પ્રીમિયમ ફીચર્સ સાથે ટૂંક સમયમાં થશે લોન્ચ
tomato plant
આ 2 કુંડામાં વાવી દો ટમેટાના બી, કુંડામાં એટલા ટમેટા ઉગશે કે બહારથી લેવા નહીં પડે
weather update
ગુજરાતીઓની નવરાત્રિ બાદ હવે દિવાળી પણ બગડવાની, અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી
Rohit Sharma
રોહિત શર્મા માટે 2027 વર્લ્ડ કપમાં રમવું મુશ્કેલ ! આ રહ્યા 3 મોટા કારણો
Sharad Purnima 2023
શરદ પૂનમની રાતે ચંદ્ર નીચે મૂકેલા દૂધ પૌંઆ ખાવાના છે અઢળક ફાયદા, એક જ દિવસ થાય છે આ
Sharad Purnima 2025
શરદ પૂનમ પર આ 2 રાશિવાળાને બંપર ફાયદો થશે, માતા લક્ષ્મીની કૃપાથી ધનથી તિજોરીઓ છલકાશે
Russia Pakistan Deal
રશિયા પાકિસ્તાનને એન્જિન આપશે તો ફાયદો ભારતને થશે...કઈ રીતે? રશિયન એક્સપર્ટે કહ્યું
અમેરિકા
અમેરિકામાં ગુજરાતીએ કર્યું મસમોટું ફાર્મસી કૌભાંડ, સરકારે ફટકાર્યો 2 મિલિયન ડોલરનો દ
Gujarat politics
ગોપાલ ઈટાલિયાનો માસ્ટરસ્ટ્રોક : ભાજપનો 450 કાર્યકર્તાઓનો આખો સંઘ AAP માં લઈ ગયા
Pure Ghee
7 દિવસની મલાઈમાંથી બનશે ડબ્બો ભરાય એટલું ઘી, બસ મલાઈમાં ઉમેરી દેજો આ સફેદ પાવડર