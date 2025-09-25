VIDEO: વૈભવની હત્યા કરનાર સાયકો કિલરની માતાએ આપ્યું નિવેદન, કહ્યું ઘરમાં કેવી રહેતો હતો વિપુલ...
ગાંધીનગરના સાયકો કિલરનું એન્કાઉન્ટરનું એન્કાઉન્ટર કરવામાં આવ્યું હતું. ગુજરાત પોલીસે મોટી સફળતા હાંસિલ કરી હતી. 20 સપ્ટેમ્બરના અંબાપુર કેનાલ પાસે મોડી રાત્રે વિપુલ પરમારે વૈભવ નામના યુવકની તેના જન્મદિવસ પર હત્યા કરી. આ ઉપરાંત અન્ય એક યુવતી પર છરી વડે હુમલો કર્યો અને યુવતી કારમાંથી ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત જોવા મળી હતી. સાઈકો કિલરની આ પ્રકારની માનસિક સ્થિતિથી તેમનો પરિવાર પણ ત્રસ્ત થઈ ચૂક્યો હતો. તેમના માતાએ નિવેદન આપ્યું હતું કે વિપુલ ઘરમાં પણ આ રીતે મારવા-કાપવાની ધમકી આપતો. જ્યારે ગઈકાલે સાયકો કિલરનું ઢીમ ઢાળી દેવાયું હતું. વિપુલ પરમારના પરિજનોએ મૃતદેહ સ્વીકારવાની ના પાડી છે. ત્યારે જુઓ સાયકો કિલરના માતા શું બોલ્યા...