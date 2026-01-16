સુરતમાં સાંસદ પરશોત્તમ રૂપાલાની સમાજની આકરી ટકોર, જુઓ Video
Surat Patidar Samaj: સુરતમાં રાજકોટથી સાંસદ અને પાટીદાર પરશોત્તમ રૂપાલાએ સમાજને ટકોર કરી હતી, હાલ સમાજોમાં ચાલતા કૂરિવાજો પર રૂપાલાએ ટિપ્પણી કરી હતી. હાલમાં સમગ્ર ગુજરાતમાં અનેક સમાજો દ્વારા હાલમાં નવા બંધારણ લાવી રહ્યા છે, તેમણે કહ્યું હતું કે, આજે દિકરીના છુટાછેડા બાદ બાપ પૈસા ગણવા બેસે છે, દિકરીના નામે પૈસા લેવા આપડા માટે શરમજનક બાબત છે. હાલ સમગ્ર ગુજરાતમાં ઠાકોર બાદ અનેક સમાજોએ બંધારણ બનાવ્યું છે અને અનેક નવા નિયમો લાવ્યા છે. તેમને વધુમાં જણાવ્યું હતું કે અન્ય સમાજ કરતા આપડે ઘણા પાછળ રહી ગયા છીએ, હવે જાગી જવાનો સમય આવી ગયો છે. ત્યારે હવે આગળના સમયમાં જોવાનું રહેશે કે પાટીદાર સમાજ પણ નવા નિયમો કે બંધારણ લાવે છે કે નહીં.