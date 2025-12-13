हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
સંસદમાં ઉઠ્યો જૂનાગઢ ફાટકનો મુદ્દો, જાણો સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલે શું કહ્યું?
Viral Raval
|
Dec 13, 2025, 04:15 PM IST
MP Shaktisinh Gohil raised the issue of Junagadh crossing in Rajya Sabha
Ahmedabad
પોતાના લગ્નમાં ગાયબ થયો વરરાજા! કન્યાએ ફરિયાદ કરતા અમદાવાદ પોલીસે શોધી કાઢ્યો!
IND vs SA 3rd T20
3 સદી, 3 ફિફ્ટી અને 995 રન... ત્રીજી ટી20માં ગિલની જગ્યા લેશે આ ખતરનાક બેટ્સમેન !
Business
ખિસ્સામાં છે 10 લાખ રૂપિયા? તો મિલાવી શકો છો લિયોનેલ મેસ્સી સાથે હાથ, જાણો કઈ રીતે?
Tata Tiago Sale Drops
ઘડામથી ઘટી TATAની આ ફેવરીટ ગાડીની સેલ, કંપની પણ સમજી શકતી નથી ગુસ્સાનું કારણ !
cold water
ઠંડા પાણીથી નહાવાના શું છે ગેરફાયદા? ડૉક્ટરે જણાવ્યું Cold Water થી નહાવાથી કયો રોગ
Gold price today
જો આ યુદ્ધ અટક્યું તો ઘટી જશે સોના-ચાંદીના ભાવ, ગુજરાતના એક્સપર્ટસે જગાવી નવી આશા
vi phone insurance recharge
વોડા-આઇડિયાની મોટી ભેટ, 61 રૂપિયાના રિચાર્જમાં મળશે 25 હજારનો ફાયદો
ipo
એક જ દિવસમાં 73% ભરાઈ ગયો IPO, ગ્રે માર્કેટમાં દેખાય છે 255નો નફો, GMPમાં 105ના ઉછા
Hanuman Chalisa
દિવસમાં આ સમયે હનુમાન ચાલીસાના પાઠ ભૂલેચૂકે ન કરવા જોઈએ, જાણો શું છે પાઠના નિયમ?
Rajkot
ગુજરાતનું સૌથી મોટું મ્યુલ હન્ટ પકડાયું : 16 કરોડ રાજકોટના મ્યુલ એકાઉન્ટમાં જમા થયા