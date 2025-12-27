ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

સરી ગામમાં ગૌ હત્યાની ઘટનાને લઈને મુસ્લિમ સમાજે લીધો મોટો નિર્ણય

Viral Raval | Dec 27, 2025, 01:40 PM IST

ગૌ હત્યાની ઘટનાને લઈને મુસ્લિમ સમાજે લીધો મોટો નિર્ણય. જેની સંડોવણી સામે આવશે તેનો સામાજિક બહિષ્કાર થશે. વાપીમાં સરીગામમાં મુસ્લિમ સમાજે ઐતિહાસિક નિર્ણય લીધો. સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે આવી પ્રવૃત્તિઓથી મુસ્લિમ સમાજની છબી ખરાબ થાય છે. સમાજ પોતાની જવાબદારી નિભાવી કડક વલણ અપનવશે. ગૌ હત્યારાઓને સરીગામમાં રહેવાનો અધિકાર નહીં મળે. અત્રે જણાવવાનું કે શુક્રવારની નમાજ બાદ સરી ગામ મુસ્લિમ સમાજની એક બેઠક થઈ હતી જેમાં આ નિર્ણય લેવાયો. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો. 

