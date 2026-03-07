યુદ્ધ વચ્ચે કચ્છના આકાશમાં રહસ્યમયી પ્રકાશ જોવા મળ્યો, વીડિયો વાયરલ થતા લોકો પણ ડર્યા!

ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયોયુદ્ધ વચ્ચે કચ્છના આકાશમાં રહસ્યમયી પ્રકાશ જોવા મળ્યો, વીડિયો વાયરલ થતા લોકો પણ ડર્યા!
ઈરાન-અમેરિકા-ઈઝરાયેલ યુદ્ધ વચ્ચે ભુજનાં આકાશમાં રહસ્યમયી દ્રશ્યો જોવા મળ્યા છે. જેને કારણે તર્ક વિતર્ક સર્જાયા છે. પક્ષીઓની હારમાળા જેવી સંખ્યાબંધ રોશની આકાશમાં જોવા મળતા શહેરીજનોમાં આશ્ચર્ય ફેલાયુ હતુ. રાત્રિના આકાશમાં ટમટમતી લાઈટોને લોકોએ કેમેરામાં કેદ કરી તસવીરો સોશિયલ મીડિયામાં વહેતી કરી છે. જાણકારો કહે છે કે, સેટેલાઇટ કતાર બંધ ચાલે છે, અથવા જ્યારે ઉલ્કા સળગી ઊઠે છે તેવો આ પ્રકાશ હતો. પરંતું રાત્રિના અંધકારમાં ડ્રોન જેવા દેખાતા અજવાળાથી ભારત પાક સમયની યાદ તાજી થઈ હતી. ગત વર્ષે 16 નવેમ્બરની મધ્યરાત્રે ગાંધીધામના આકાશમાં આ પ્રકારની રોશની જોવા મળી હતી.