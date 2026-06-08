/પીએમ મોદીના પ્રધાનમંત્રી તરીકે 12 વર્ષ પૂરા, Watch Video

પીએમ મોદીના પ્રધાનમંત્રી તરીકે 12 વર્ષ પૂરા. પીએમ મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ શેર કરી. છેલ્લા 12 વર્ષને ગરીબ કલ્યાણના વર્ષો તરીકે ગણાવ્યા. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, ભારત અનેક પરિવર્તનોનું સાક્ષી બન્યું. તમામ પહેલને તેમણે લોકો માટેની તક ગણાવી. ગરીબોના કલ્યાણને વિકાસની તમામ યોજનાઓનું કેન્દ્ર ગણાવ્યું. તેમણે કહ્યું કે તમામ પહેલનો ઉદ્દેશ્ય લોકને સન્માન અને નવી તક આપવાનો છે. ટેક્નોલોજી, ડિજિટલ પ્લેટફોર્મથી જીવનધોરણમાં સુધારો થયો. ડીબીટીથી સીધી સહાય મળતા પારદર્શકતામાં વધારો થયો. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો.