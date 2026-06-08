Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /વીડિયો
  • /પીએમ મોદીના પ્રધાનમંત્રી તરીકે 12 વર્ષ પૂરા, Watch Video

પીએમ મોદીના પ્રધાનમંત્રી તરીકે 12 વર્ષ પૂરા, Watch Video

Written ByViral Raval
Published: Jun 08, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 01:41 PM IST

પીએમ મોદીના પ્રધાનમંત્રી તરીકે 12 વર્ષ પૂરા. પીએમ મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ શેર કરી. છેલ્લા 12 વર્ષને ગરીબ કલ્યાણના વર્ષો તરીકે ગણાવ્યા. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, ભારત અનેક પરિવર્તનોનું સાક્ષી બન્યું. તમામ પહેલને તેમણે લોકો માટેની તક ગણાવી. ગરીબોના કલ્યાણને વિકાસની તમામ યોજનાઓનું કેન્દ્ર ગણાવ્યું. તેમણે કહ્યું કે તમામ પહેલનો ઉદ્દેશ્ય લોકને સન્માન અને નવી તક આપવાનો છે. ટેક્નોલોજી, ડિજિટલ પ્લેટફોર્મથી જીવનધોરણમાં સુધારો થયો. ડીબીટીથી સીધી સહાય મળતા પારદર્શકતામાં વધારો થયો. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો.

Recommended Videos

ભરૂચમાં જામા મસ્જિદને પહેલીવાર લાગ્યા તાળા, ગેરકાયદેસર વજુખાના મામલે એક્શન
01:49
પીએમ મોદીના પ્રધાનમંત્રી તરીકે 12 વર્ષ પૂરા, Watch Video
02:38
રાજકોટ: પુરુષોત્તમ પીપળીયાએ બાબા બાગેશ્વરને આપી મોરે મોરાની ચેલેન્જ
01:58
રાજ્યમાં વરસાદ ખેંચાતા આકરી ગરમી પડશે, અંબાલાલ પટેલની આગાહી
02:11
સુરત શહેર પોલીસનો માનવતાભર્યો ચહેરો : ત્યજી દેવાયેલી બાળકીની છઠ્ઠીની પૂજા કરી
01:00
પેટ્રોલ-ડીઝલ બાદ હવે રસોડું ભડકે બળ્યું! સવાર-સવારમાં ફરી LPG સિલિન્ડરનાં ભાવ વધ્યા
02:03
છ મહિનાના માસૂમ બાળકને આ બળબળતા તાપમાં ક્યાં લઈને રખડું? છત છીનવાતા માતાની આક્રંદભરી
02:05
યુસુફ પઠાણ મમતા બેનર્જી માટે બેઠક છોડવા તૈયાર નથી? રાજીનામું આપવાની ના પાડી
00:44
મોટેરા ગામમાં દબાણ હટાવવાની કાર્યવાહી સામે ભારે વિરોધ, લોકો રસ્તાઓ પર ઉતર્યા
09:54
મોરબી-હળવદ હાઈવે પર ગોઝારો અકસ્માત, 5ના દર્દનાક મોત, કારનું પડીકું વળી ગયું
02:07
ધડાધડ ઘટ્યા સોના-ચાંદીના ભાવ, ચાંદી 13000 રૂ. સસ્તી, જાણો સોનું કેટલું સસ્તું થયું
00:51
ભાજપથી છૂટા પડ્યા અન્નામલાઈ, BJPએ રાજીનામું સ્વીકારી લીધુ
00:45

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
વિક્રમ ભટ્ટે સંબંધોને લઈ કરી પેટ છુટી વાત, સુષ્મિતા સેન સાથેના ડેટિંગ વિશે કરી વાતો
Sushmita sen10 min ago
2
Valsad news24 min ago
3
Ishq Karo Party24 min ago
4
Natural Liver Detoxification Tips29 min ago
5
Census 202730 min ago