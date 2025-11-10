हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
Business
Tech
World
Health
NEWS
VIDEOS
LIVE-TV
PHOTOS
LOGIN
logout
હોમ
લાઇવ TV
વીડિયો
વેબ સ્ટોરી
ગુજરાત
ફોટો
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
राज्य चुनें
×
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
हरियाणा
दिल्ली
बिहार
झारखंड
राजस्थान
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
પોલીસ બેડા માટે માઠા સમાચાર, માણસામાં પોલીસકર્મીએ જીવન ટૂંકાવ્યું
Viral Raval
|
Nov 10, 2025, 12:14 PM IST
Narendra Singh Chavda who was serving in SOG, ended his life
More Videos
00:53
u
માઉન્ટ આબુ જવાનું વિચારતા હોવ તો એકવાર આ Video જોઈ લો, નહીં તો પસ્તાશો
03:46
u
પાટીદાર નેતાઓએ ચૂંટણીમાં અનામતની કરી વાત, EWS માટે અનામતની માંગણી
01:53
u
ટેકાના ભાવે જણસીની ખરીદી પર દિલીપ સંઘાણીનું મોટું નિવેદન
00:44
u
ફુલઝરની ઘટનાના સુરતમાં પડઘા, પાટીદાર સમાજ ન્યાયની માંગ સાથે ભેગા થયા
00:42
u
તારાપુર તાલુકાના ભાજપના પૂર્વ પ્રમુખની નશાની હાલતમાં દાદાગીરી, CCTV ફૂટેજ સામે આવ્યું
03:44
u
વીઘે 3400 મળે જ્યારે વીઘે 20,000 તો ખર્ચો થઈ ગયો- ખેડૂતે વ્યક્ત કરી નારાજગી
01:45
u
સરકારના સહાય પેકેજને ખેડૂતોની મશ્કરી ગણાવી, ભાજપના આ નેતાએ ધર્યું રાજીનામું
01:06
u
48 કલાકમાં ગુજરાતના હવામાનમાં આવશે જોરદાર પલટો, તૈયાર રહેજો
03:48
u
ખેડૂતોની આતુરતાનો આવ્યો અંત, સરકારે જાહેર કર્યું ઐતિહાસિક સહાય પેકેજ, વિસ્તૃત માહિતી જાણો
00:40
u
પાકિસ્તાને કર્યું ભારતીય માછીમારોનું અપહરણ-સૂત્ર
Trending news
IND vs SA Match Timings
બદલાઈ ગયો મેચનો સમય ! ભારત-દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની પહેલી ટેસ્ટ આટલા વાગ્યે થશે શરૂ
surat
સુરતના હોમિયોપેથિક તબીબનો આપઘાત, કાગળ પર પત્નીનું ચિત્ર બનાવી ‘મારો ન્યાય’ લખ્યું
PPF scheme 2025
1 રૂપિયાના રોકાણ વગર દર વર્ષે કરી શકો છો ₹2.88 લાખની કમાણી, સમજો PPF નું આ સીક્રેટ
Royal Enfield Bullet 350
લોન પર રોયલ એનફિલ્ડ બુલેટ 350 ખરીદવાથી મહિને કેટલી આવશે EMI ? જાણી લો ગણતરી
terrorists
ગુજરાતમાંથી પકડાયેલા આતંકીઓ મુદ્દે ખુલાસો : RSS કાર્યાલય અને અમદાવાદની કરી હતી રેકી
Cyber fraud
વડોદરાના સાયબર ઠગે દિગ્ગજ ફાર્મા કંપની સાથે કરી છેતરપિંડી, 2.16 કરોડ પડાવ્યા
Muhammad Shehzad
પાકિસ્તાની ક્રિકેટરને હાર્દિક પંડ્યાની નકલ કરવી પડી ભારે, લોકોએ બતાવી તેની ઓકાત
Terrorist Plot
આતંકી ષડયંત્રનો પર્દાફાશ, ડોક્ટરના ઘરેથી વિપુલ પ્રમાણમાં વિસ્ફોટક પદાર્થ મળ્યો
Cracked Heels
શિયાળામાં ફાટવા લાગી છે એડીઓ, મોંઘી ક્રીમ નહીં આ ઘરેલું નુસ્ખા અજમાવો
Lenskart IPO
પ્રથમ દિવસે જ રોકાણકારોને નુકસાન, આ દિગ્ગજ કંપનીના IPOએ આપ્યો 'દગો'!