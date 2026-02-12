નવસારી ભાજપમાં ભડકો! સ્થાનિક ચૂંટણી પહેલા જલાલપોરના વધુ 3 હોદ્દેદારોના રાજીનામા
Navsari BJP: ગુજરાતના રાજકારણમાં આગામી સમયમાં જાહેર થનારી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. થયો છે. નવસારી જિલ્લા ભાજપ સંગઠનના નવા માળખાની જાહેરાત બાદ પક્ષમાં અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે. ખાસ કરીને જલાલપોર વિધાનસભા મતવિસ્તારના કાર્યકરોની અવગણના થઈ હોવાની લાગણી સાથે ભારે રોષ પ્રવર્તી રહ્યો છે. આ મામલે આજે વધુ ત્રણ હોદ્દેદારોએ પોતાના રાજીનામાં સુપરત કર્યા છે. જલાલપોર તાલુકા ભાજપના મહામંત્રી કેતન પટેલ અને ચેતન પટેલે રાજીનામાં આપી દીધા છે. છેલ્લા બે દિવસમાં કુલ સાત હોદ્દેદારોએ પક્ષના પદ પરથી રાજીનામાં આપ્યા છે.