ભાજપના નેતાએ જાહેરમાં કાયદાની ઐસી કી તૈસી કરી નાખી, Video વાયરલ
નવસારીમાં ભાજપના યુવા નેતાની જાહેરમાં કેક કાપી. ભાજપના શહેર યુવા મોર્ચા પ્રમુખ ભાવેશ ઉર્ફે સોનુ પાટીલે જાહેર માર્ગ ઉપર ઉજવ્યો પોતાનો બર્થ ડે. જાહેર માર્ગમાં વચ્ચોવચ્ચ ફિલ્મી સ્ટાઈલમાં કેક કાપી. આતશબાજી કરીને કાયદો વ્યવસ્થાની કરી ઐસીતૈસી. વિજલપોરના શિવાજી ચોક અને ગ્રીન પાર્ક સોસાયટીના પ્રવેશ દ્વાર પાસે સોનુ પાટીલે ઉજવ્યો બર્થ ડે. બર્થ ડેની ઉજવણીનો વીડિયો સોશ્યલ મીડિયામાં થયો વાયરલ. બર્થ ડેમાં સ્થાનિક ભાજપી નેતાઓ પણ રહ્યા હાજર. શું પોલીસ ભાજપ નેતાઓ સામે કરશે કાર્યવાહી..? જુઓ વીડિયો.