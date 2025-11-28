ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

SIRની કામગીરી કરતા BLO રડી પડ્યા, દીકરાના લગ્ન માટે રજા ન આપી હોવાનો ગંભીર આરોપ

Viral Raval | Nov 28, 2025, 03:18 PM IST

નવસારી: BLOની કામગીરી કરતા શિક્ષકો હેરાન પરેશાન. BLO તરીકે  કામ કરતા શિક્ષક શીતલબેન પટેલના આરોપ. આરોપ લગાવ્યો કે દીકરાના લગ્ન હોવા છતાં SIRની કામગીરી કરવી પડે છે. દીકરાના લગ્ન માટે રજા પણ ન આપી હોવાનો ગંભીર આરોપ લગાવ્યો. જાન નીકળે તે પહેલા ફોર્મ જમા કરવા શિક્ષકને બોલાવ્યા. જલાલપોર તાલુકા કચેરીએ શિક્ષક શીતલબેનને બોલાવવામાં આવ્યા. 600 જેટલા ફોર્મ જમા ન કરાવતા બીએલઓને કરાયા હતા ફોન. હાલ શિક્ષિકાની તબિયત લથડતા ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા છે. જો કે સંબધિત અધિકારીઓએ હેરાનગતિના આક્ષેપ નકાર્યા છે. અધિકારીએ માહિતી આપતા કહ્યું કે દીકરાના લગ્ન માટે રજા આપી હતી. 

