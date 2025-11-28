हिन्दी
નવસારી: BLO શિક્ષક શીતલબેન પટેલની તબિયત લથડતા હોસ્પિટલમાં દાખલ
Viral Raval
|
Nov 28, 2025, 04:00 PM IST
navsari blo shitalben patel admitted in hospital
01:26
SIRની કામગીરી કરતા BLO રડી પડ્યા, દીકરાના લગ્ન માટે રજા ન આપી હોવાનો ગંભીર આરોપ
02:55
કોણ છે સુરતના સૌથી ધનિક વ્યક્તિ ફારુક પટેલ? જાણો બસ-કંડક્ટરના દીકરાએ ઉભા કરેલા 20 હજાર કરોડના સામ્રાજ્ય પાછળનો સંઘર્ષ
01:05
વલસાડ: ચિંતન શિબિરમાં મુખ્યમંત્રીએ માણી હળવાશની પળો, બેઠક બાદ ક્રિકેટ રમ્યા
05:17
તેરે ઈલ્ઝામને એક.....વોટ્સએપ સ્ટેટસ લગાવ્યું, યુવતી સાથે ઝઘડા બાદ યુવકે અંતિમ પગલું ભર્યું
01:20
મહેસાણા: વધુ એક BLOનું મોત, SIRની કામગીરી કરતા હતા
00:59
રાજકોટ: TRP ગેમઝોન અગ્નિકાંડ કેસ, પૂર્વ TPO મનસુખ સાગઠિયાની મુશ્કેલી વધી
03:54
અંબાલાલની ડરામણી આગાહી, ખેડૂતો માટે આવનારો સમય ચિંતાજનક? રવિ સિઝન પર ઘેરાયા સંકટના વાદળો
02:36
ગુસ્સે ભરાયેલા ભત્રીજાએ કાકાને કરડીને કાન છૂટો પાડી દીધો, Video
02:05
જયેશ રાદડિયાની પાટીદાર યુવાનોને બાપ-દાદાની જમીન સાચવવા ટકોર, Video
06:59
'ચિંતન શિબિરના નામે નાટક, એક થાળીની કિંમત 3000 રૂપિયા, ખેડૂતોને 3500નું પડીકું'- અમિત ચાવડા
Trending news
Sahara Refund
શું તમારા પૈસા સહારામાં ફસાયેલા છે? શરૂ થઈ ગઈ રિફંડ પ્રક્રિયા, આ રહી આખી પ્રોસેસ
Cleaning Hacks
સ્લાઈડિંગ ડોરના ટ્રેકને સાફ કરવાની સૌથી ઈઝી રીત, આ વસ્તુથી નીકળી જશે બધો જ કચરો
Cyclone Ditwah
આવી રહ્યું છે વધુ એક વાવાઝોડું,આ રાજ્યમાં મચાવશે કહેર;આંધી-તોફાન સાથે વરસાદનું એલર્ટ
Most Profitable Farming Crop
પૈસાનું મશીન છે આ ખેતી, દરેક ઘરમાં થાય છે ઉપયોગ, બજારમાં હંમેશા રહે છે માંગ
Health TIPS
સવારે જાગો ત્યારે ગળું સૂકું લાગે તો ઈગ્નોર ન કરો, ગંભીર સમસ્યાનું લક્ષણ પણ હોય શકે
Government Job
સરકારી ભરતીની સૌથી મોટી જાહેરાત : GPSC એ જાહેર કર્યું ભરતીનું કેલેન્ડર
Ratan Tata house on sell
વિદેશમાં આવેલો રતન ટાટાનો આ બંગલો વેચાઈ જશે, તેમના મિત્રએ ખરીદવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી
Aadhaar card
હવે આધાર કાર્ડમાં નંબર બદલવા માટે નહીં જવું પડે સેન્ટર, ઘરે બેઠાં-બેઠા જ થશે આ કામ
Rajkot
શિક્ષણ જગતને શર્મસાર કરતો કિસ્સો! શિક્ષક-શિક્ષિકાએ મળીને એક યુવતીની જિંદગી બરબાદ કરી
Rahu Gochar
2026માં પાપી ગ્રહ રાહુ આ રાશિવાળાના જીવનમાં ભારે ઉત્પાત મચાવશે, મોટી ધનહાનિના યોગ