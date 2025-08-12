નવસારીના ખેડૂતનો ક્રાંતિકારી પ્રયોગ, કુદરત સામે લાચાર થવાને બદલે ટેક્નોલોજીનો લીધો સહારો
Smart Farming: બદલાતું હવામાન, ખેડૂતો માટે હવે માત્ર ચર્ચાનો વિષય નહીં પરંતુ રોજબરોજનું મોટું જોખમ બની ગયું છે. ક્યારેક અચાનક વરસાદ, તો ક્યારેક અસહ્ય ગરમી, ચોમાસું હોય કે શિયાળો. વરસાદ ગમે ત્યારે વરસી જાય છે. અને ખેડૂતોનો મહામુલો પાક પળોમાં નષ્ટ થઈ જાય છે. કમોસમી વરસાદ સામે મોટાભાગના ખેડૂતો લાચાર બની જાય છે..પણ નવસારી જિલ્લાના હાંસાપોર ગામના ખેડૂત પરિમલ દેસાઈએ આ સમસ્યામાં જ સમાધાન શોધી કાઢ્યું છે. કુદરતી આફત સામે હાથ ઊંચા કરવા બદલે પરિમલ દેસાઈએ ટેક્નોલોજીનો સાથ લીધો છે. પરિમલ દેસાઈએ પોતાના ખેતરમાં સેન્સર આધારિત આધુનિક વેધર સેન્ટર ઉભું કર્યું છે. આ વેધર સેન્ટર તાપમાન, ભેજ, વરસાદ, પવનની દિશા અને જીવાત-રોગની શક્યતાઓની માહિતી મોબાઈલ એપ્લિકેશનમાં ગુજરાતી ભાષામાં આપે છે.