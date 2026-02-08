ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

નવસારી LCBનો સપાટો, વૃદ્ધાના ગળામાંથી મંગળસૂત્ર ઝુંટવી ફરાર થનાર આરોપીને કરાયો જેલભેગો

DIPAK CHAVDA| Feb 08, 2026, 11:07 PM IST

Navsari News: નવસારીના રહેણાંક વિસ્તારમાં બનેલી ચેઈન સ્નેચિંગની ઘટનાનો નવસારી LCB પોલીસે સફળતાપૂર્વક પર્દાફાશ કર્યો છે. આશાબાગ વિસ્તારમાં એક વૃદ્ધાના ગળામાંથી મંગળસૂત્ર ઝુંટવી ફરાર થયેલા રીઢા ગુનેગારને પોલીસે દબોચી લીધો છે. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાને લઈ LCB પોલીસે CCTV ફૂટેજ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સની મદદથી તપાસ તેજ કરી હતી. બાતમીના આધારે પોલીસે વિરાવળથી ભેંસતખાડા રોડ પર વોચ ગોઠવી હતી, જ્યાંથી કબીલપોરના રહેવાસી દિલીપ રાવળ નામના શખ્સની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી સોનાની લગડી અને મોબાઈલ મળી કુલ 1.38 લાખનો મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યો છે.

