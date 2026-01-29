हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
બારામતીના નાયકની અંતિમ વિદાય, અનેક દિગ્ગજોએ આપી શ્રદ્ધાંજલિ, પુત્રો આપશે મુખાગ્નિ
Dhaval Gokani
|
Jan 29, 2026, 12:25 PM IST
NCP Leader DyCM Ajit Pawar Death Baramati Plane Crash
Trending news
gujarat
મેહોંણાવાસીયો હવે મકાનો-જમીન મોંઘા થશે? નવા સીમાંકન મુજબ 13 વોર્ડ અને વિસ્તારો જાહેર
budget 2026
કેપિટલ ગેન્સ પર રાહત અને કેપેક્સમાં વધારો, બજેટમાં આ 5 જાહેરાત થઈ બજારમાં આવશે તેજી
ICC
T20 વર્લ્ડ કપ ટીમમાંથી સ્ટાર ખેલાડી બહાર ! ICCએ લગાવ્યો પ્રતિબંધ, જાણો શું છે કારણ
gujarat
"સાહેબ, ખર્ચો પણ નથી નીકળતો,હવે તો સબસિડી આપો! બટાટાના પાક વચ્ચે ખેડૂતોના આંખમા પાણી
Mahrastra
મહારાષ્ટ્રમાં સરકાર ગમે તે હોય, 'નાયબ મુખ્યમંત્રી' અજિત પવાર જ રહ્યાં...
IND vs NZ
ક્યાં થાપ ખાઈ ગઈ ટીમ ઈન્ડિયા ? આ રહ્યું ભારતની હારનું સૌથી મોટું કારણ
Gold price today
ચાંદી 4 લાખને પાર, સોનાએ પણ બનાવ્યો નવો કીર્તિમાન, જાણો કેમ કિંમતમાં લાગી આગ?
maharashtra news
વિવાદોમાં ઘેરાયેલું રહ્યું છે કેપ્ટન સુમિત કપૂરનું કરિયર, હવે પ્લેન ક્રેશમાં મોત
gujarat
ફરી 'ભૂપેન્દ્ર દાદા'ની મૃદુતા લોકોને સ્પર્શી ગઈ, સાસણમા CM કોમન મેન બની લોકોને મળ્યા
india
અભિષેક શર્માને લઈને ગંભીર અને કેપ્ટન સૂર્યાનો આ પ્રયોગ નિષ્ફળ, શૂન્ય રને પેવેલિયન...