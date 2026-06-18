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અમદાવાદના ન્યૂ રાણીપ વિસ્તારમાં NEETના વિદ્યાર્થીએ જિંદગીનો અંત આણ્યો

Written ByViral Raval
Published: Jun 18, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 11:45 AM IST
NEET student end his life in New Ranip area of ​​Ahmedabad

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NEET student end his life in New Ranip area of ​​Ahmedabad
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