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અમદાવાદના ન્યૂ રાણીપ વિસ્તારમાં NEETના વિદ્યાર્થીએ જિંદગીનો અંત આણ્યો
અમદાવાદના ન્યૂ રાણીપ વિસ્તારમાં NEETના વિદ્યાર્થીએ જિંદગીનો અંત આણ્યો
Written By
Viral Raval
Published: Jun 18, 2026, 11:45 AM IST
|
Updated: Jun 18, 2026, 11:45 AM IST
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NEET student end his life in New Ranip area of Ahmedabad
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