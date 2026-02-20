हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
લગ્ન નોંધણીના નિયમોમાં હવે મોટો બદલાવ આવશે, આજે જાહેરાત કરાશે
Viral Raval
|
Feb 20, 2026, 10:05 AM IST
New rules for marriage registration will be announced today
01:56
u
સરકારી નોકરીની મોટી તક! GPSCએ ભરતી કેલેન્ડર બહાર પાડ્યું, જાણો કેટલી ભરતી થશે
04:05
u
પાટીદાર અગ્રણી જેરામબાપાની સમાજને ટકોર, ફેશનની દેખાદેખીથી દૂર રહો
04:02
u
કોંગ્રેસનું 'દિલ્હી તેડું': અમિત ચાવડા સહિતના દિગ્ગજો હાજર, ભાજપ-આપને રોકવા ઘડાશે ચક્રવ્યૂહ
07:08
u
રિવોલ્વર બતાવી ધમકાવતા ગોટીના આબરૂના ધજાગરા: સુરત પોલીસે જાહેરમાં ફેરવ્યો, ભાઈ નિરાંત ગોટી પણ સકંજામાં
03:02
u
AMCની બજેટ સભામાં જોરદાર હંગામો, આમને-સામને આવી ગયા ભાજપ-કોંગ્રેસ
02:06
u
શેરબજારમાં 'બ્લેક થર્સડે'! ઇરાન-અમેરિકા તણાવમાં રોકાણકારોના ₹7.55 લાખ કરોડ સ્વાહા, સેન્સેક્સ 1200 પોઈન્ટ તૂટ્યો
00:54
u
આવતીકાલથી વધશે ગરમીનો પારો, તાપમાનમાં બે-ત્રણ ડિગ્રીનો થશે વધારો, હવામાન વિભાગની આગાહી
01:02
u
અમેરિકાના એટેકનો ફફડાટ! ઈરાને પરમાણુ મથકો પર શરૂ કરી કિલ્લાબંધી, સેટેલાઈટ તસવીરોએ ખોલી પોલ
01:06
u
ગુજરાતમાં માવઠાની આફત! વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સહિત 3 સિસ્ટમ સક્રિય, આગામી 48 કલાક ભારે
00:38
u
બોબી કબૂતરની ગર્લફ્રેન્ડ લેડી ડોન ખુશનુમા અંસારી જ છે મેડમ ઝહર
Trending news
આજે સોના-ચાંદીના ભાવ વધ્યા, નવી ભવિષ્યવાણી ચોંકાવનારી, બંપર તેજી આવશે પરંતુ અચાનક..
રસોઈ સિવાય ઘરના આ 6 કામોમાં પણ ઉપયોગી છે મીઠો લીમડો, જીવજંતુઓ એક રાતમાં ગાયબ થઈ જશે
ટ્રમ્પ આરપારના મૂડમાં? ઈરાનને 15 દિવસનું અલ્ટીમેટમ, 'ટુ-ફેઝ' પ્લાન પણ સામે આવ્યો
ભાગીને થતા લગ્ન રજિસ્ટ્રેશનના નિયમો બદલાશે, ગુજરાત સરકાર આજે કરશે મોટી જાહેરાત
5 એવી વાતો જે તમારી વિચારસરણી બદલી નાખશે, મુસીબતના સમયમાં યાદ કરવા ભગવત ગીતાના ઉપદેશ
તૈયારી શરૂ કરી દો! GPSC ભરતી કેલેન્ડર 2026 જાહેર,વર્ગ 1-2ની 329 જગ્યાઓ માટે થશે ભરતી
10 દિવસમાં નિર્ણય લો નહીંતર... તણાવ વચ્ચે ટ્રમ્પની ઈરાનને છેલ્લી ચેતવણી
કોણ છે આ બેટ્સમેન? જેને T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં કોઈ બોલર નથી કરી શક્યું આઉટ?
પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયા,હવે શ્રીલંકા.. ઝિમ્બાબ્વેએ ટી20 વર્લ્ડ કપમાં ફરી કર્યો મોટો ઉલટફેર
નાગરિકો રહે તૈયાર! ગુજરાત-બિહાર બાદ હવે આખા દેશમાં થશે SIR, જાણો ક્યારથી થશે શરૂ