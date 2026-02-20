ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

લગ્ન નોંધણીના નિયમોમાં હવે મોટો બદલાવ આવશે, આજે જાહેરાત કરાશે

Viral Raval | Feb 20, 2026, 10:05 AM IST
New rules for marriage registration will be announced today

Trending news