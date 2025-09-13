ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

માંડવીમાં GHCLને સૌથી મોટો ફટકો, NGTએ અરજી ફગાવી દીધી, જુઓ Video

Viral Raval | Sep 13, 2025, 09:26 AM IST

Z 24 કલાકની મુહિમની આવી સૌથી મોટી અસર. માંડવીમાં GHCLને સૌથી મોટો ફટકો. GHCLની અરજી NGTએ ફગાવી દીધી. NGTના નિર્ણયથી માંડવીના ખેડૂતોની લડતને મોટો આધાર મળ્યો. માંડવી તાલુકાના બાડા ગામે GHCLને સોડા એશ અને સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ ઉત્પાદન પ્રોજેક્ટ માટે મળેલી પર્યાવરણીય મંજૂરી સામે દાખલ અન્ય અપીલ પણ હવે NGT સાંભળશે. GHCLની અપીલ ફગાવી દેવાની માંગણીને ટ્રિબ્યૂનલે ફગાવી. GHCLએ દાવો કર્યો હતો કે, આ અપીલ પ્રોજેક્ટને વિલંબિત કરવા માટે છે, જેને ટ્રિબ્યુનલે નામંજૂર કરી છે. NGTની પુણે પશ્ચિમ ઝોન ખંડપીઠે મુખ્ય વાંધાને ફગાવ્યો. જસ્ટિસ પ્રકાશ શ્રીવાસ્તવ અધ્યક્ષ, જસ્ટીસ દીનેશ કુમાર સિંઘુ ન્યાયિક સભ્ય અને ડૉ. વિજય કુલકર્ણી, નિષ્ણાત સભ્યની ખંડપીઠે પોતાના વિસ્તૃત હુકમમાં સ્પષ્ટ કર્યું કે અપીલ ફગાવવાનો આધાર નથી. આ મુદ્દે આગામી સુનાવણી 17 નવેમ્બર, 2025ના થશે. હવે આ અપીલની સંપૂર્ણ સુનાવણી થશે અને ખેડૂતોના મુદ્દાને યોગ્ય રીતે સાંભળવામાં આવશે. NGTએ આ મામલે આપ્યા કડક આદેશ. NGTએ પોતાના આદેશમાં સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, કોઈપણ અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિને પર્યાવરણીય મંજૂરી સામે અપીલ કરવાનો હક છે. મહત્વનું છે કે, માંડવીના બાડા ગામના લોકો આ પ્લાન્ટનો લાંબા સમયથી વિરોધ કરી રહ્યા છે. ઝી 24 કલાકે તેમની વેદનાને વાચા આપી અને સતત કવરેજ કર્યું હતું. સ્થાનિકોની રજૂઆત ઝી 24 કલાકે સાંભળી હતી અને જનતા સમક્ષ રજૂ કરી હતી. અને આ જ મુહિમ રંગ લાવી છે. માંડવીને ખેડૂતોને લડતને હવે મોટો આધાર મળી ગયો છે.

