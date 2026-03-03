કોંગ્રેસને દગો આપ્યા બાદ નિલેશ કુંભાણીનો મોટો ધડાકો : મેં તો બદલો લીધો!
નિલેશ કુંભાણીની નિવેદન પર કોંગ્રેસ પ્રવક્તા મનિષ દોશીનો જવાબ આવ્યો છે. તેઓએ કહ્યું કે, નિલેશ કુંભીઓએ કોંગ્રેસ, કોંગ્રેસના કાર્યકરો સાથે અને સુરતની જનતા સાથે ગદ્દારી કરી. નિલેશ કુંભાણી કોંગ્રેસને સર્ટિફિકેટ આપવાનું બંધ કરે. ભાજપ અને સી આર પાટીલ દ્વારા લખાયેલી સ્ક્રિપ્ટ પ્રમાણે તે નિવેદન આપી રહ્યા છે. તેમના ઇશારા પ્રમાણે નાચ ગાન કરવું એ તેમની મજબૂરી છે. લોકસભાની ચૂંટણીમાં ફોર્મ પરત ખેંચ્યું ત્યારે કઇ ગોઠવણ અને સોદા બાજી થઇ તેનો જવાબ કેમ નથી આપતા. સતત પાંચ દિવસ કેમ ભાગતા રહ્યા તેનો જવાબ આપતા નથી. ગ્રેસ પક્ષ કાર્યકરોથી મજબુત છે તમારા જેવા વિશ્વાસઘાત કરનારથી કોંગ્રેસની ઓળખ નથી. તમારે અરીસામાં મૂલ્યાંકન કરવાની જરૂર છે કે સુરતની જનતા સાથે કેવો વિશ્વાસઘાત કર્યો છે.