ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

ફરી મહામારીનો ખતરો? નિપાહ વાયરસને કારણે આ જગ્યાએ લાગ્યા કડક પ્રતિબંધો

Dhaval Gokani| Jan 24, 2026, 04:58 PM IST

શું દુનિયા પર વધુ એક મહામારીનું સંકટ મંડરાઈ રહ્યું છે? ભારત પર હવે જીવલેણ 'નિપાહ' વાયરસનો ખતરો વધ્યો છે...કેરળના મલપ્પુરમમાં લોકડાઉન જેવા કડક પ્રતિબંધો લાદી દેવામાં આવ્યા છે, તો પશ્ચિમ બંગાળમાં પણ કેસો સામે આવતા ફફડાટ ફેલાયો છે...નિપાહ એક ઝૂનોટિક વાયરસ છે, જે મુખ્યત્વે ચામાચીડિયામાંથી ફેલાય છે..નિપાહ વાયરસના ચેપના લક્ષણો 4થી 14 દિવસ સુધી દેખાય છે...નિપાહ વાયરસના ચેપથી તાવ અને માથાનો દુ:ખાવો થઈ શકે છે..જોકે, ગુજરાત માટે રાહતના સમાચાર એ છે કે અત્યાર સુધી રાજ્યમાં નિપાહનો એક પણ કેસ નોંધાયો નથી...

Trending news