વીડિયો
વડોદરામાં નાગરિકોના થાળીમાં ઝેર કોણ પીરસી રહ્યું છે? જોઈને હચમચી જશો
Viral Raval
|
Nov 20, 2025, 10:05 AM IST
non-edible oil has been caught in Vadodara Watch this special report
03:06
u
સરકારે હજારો કરોડનું રાહત પેકેજ જાહેર કર્યું, પણ આ ગામોના ખેડૂતોને કેમ નહીં?
00:43
u
CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે ભર્યું SIR નું ફોર્મ, કહ્યું- ચૂંટણી-મતદાનની પ્રક્રિયા વધુ પારદર્શી બનશે
00:44
u
રાજ્યના ખેડૂતોને દિવસે 100 ટકા વીજળી મળશે, જાણો ક્યારથી મળશે
00:58
u
પ્રેમના ચક્કરમાં મામાએ પોતાની જ ભાણકીને ટ્રેનમાંથી ફેંકી દીધી! 1 વર્ષથી હતો પ્રેમ સંબંધ
00:39
u
અભિનેત્રી ઐશ્વર્યા રાય પીએમ મોદીને સ્ટેજ પર પગે લાગી, Video થયો વાયરલ
08:06
u
રાજકોટ: ખેતલાઆપા મંદિરમાંથી 52 સાપ મળ્યા, મહંતની ધરપકડ
03:37
u
ખંભાતમાં 1-2 મિનિટ શાળામાં મોડા પડેલા ભૂલકાઓને કડકડતી ઠંડીમાં કલાકો બહાર બેસાડી રાખ્યા
01:15
u
"કોંગ્રેસ અને AAP અરાજકતા ફેલાવવાનું કામ કરે છે"
01:25
u
AAPમાં જોડાયા બાદ હની પટેલના એક પછી એક Video વાયરલ, પતિ-ભાજપના નેતાઓ પર આરોપ
01:02
u
વાવ થરાદ જિલ્લાના ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર, Watch Video
Trending news
Israel attacks Gaza
ઇઝરાયલનો ગાઝા પર વધુ એક હુમલો, 25 લોકોના મોત, 70થી વધુ ઘાયલ
peanut
રોજ મગફળી ખાવાથી કઈ બીમારી દૂર થાય? આ 3 વિટામીનનો તો ખજાનો છે
Bay of Bengal Low Pressure
થઈ જાઓ તૈયાર ! આવી રહ્યું છે વધુ એક વાવાઝોડું... બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયું લો પ્રેશર
bihar
દેશમાં સૌથી લાંબો કાર્યકાળ ધરાવતા CM કોણ? ટોપ 10 CMની યાદીમાં નીતિશકુમાર 8માં નંબરે
chia seeds
ચિયા સીડ્સ પાણી સાથે ખાવા કે દૂધ સાથે? આજે જાણો ચિયા સીડ્સ ખાવાની ફાયદાકારક રીત
Palm Itching
હથેળીમાં ખંજવાળ આવે તો ખરેખર ધન લાભ થાય કે બીજું કંઈ? જાણો શું કહે છે જ્યોતિષશાસ્ત્ર
Gustav Klimt Portrait of Elisabeth Lederer
200, 300 કરોડ નહીં... 2000 કરોડથી પણ વધુમાં વેચાયું આ પોટ્રેટ, એવું તો શું છે ખાસ?
National Pension System Rules
NPS કર્મચારીઓ માટે સરકારનું મોટું અપડેટ, જાણો નોકરી છોડવા પર ક્યારે મળશે ગ્રેચ્યુઈટી
Rahu Nakshatra Parivartan
પાપી રાહુનો સ્વનક્ષત્રમાં પ્રવેશ આ 3 રાશિ માટે આફત બનશે, 2 ડિસેમ્બરથી જીવન નરક બનશે
PM Kisan Samman Nidhi
રાજ્યના ૪૯.૩૧ લાખ ધરતીપુત્રોને કિસાન સન્માન નિધિનો 21મો હપ્તો ટ્રાન્સફર કરાયો