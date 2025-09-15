Ice-cream બોલ્યા તો મળશે મોત, હેમબર્ગર કહેશો તો માથું ધડથી અલગ!
ઉત્તર કોરિયાનો સનકી તાનાશાહ હંમેશા પોતાના સનકી ફરમાનોના કારણે ચર્ચામાં રહે છે. આ વખતે કિમ જોંગ ઉને એવો આદેશ આપી દીધો જેનાથી નોર્થ કોરિયાના લોકો આઘાતમાં છે. નોર્થ કોરિયાના સુપ્રીમ લીડર કિમ જોંગ ઉને કેટલાંક શબ્દોના ઉપયોગ પર જ પ્રતિબંધ મૂકી દીધો. એટલે જેણે આ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો તેના મોતની ગણતરી શરૂ... નોર્થ કોરિયામાં જે પણ રજિસ્ટર્ડ ટૂર ગાઈડ છે. તેમને જરૂરી સૂચનાવાળી ગાઈડબુક આપવામાં આવી છે. જેમાં આ શબ્દોના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધનો ઉલ્લેખ છે. તેની સાથે જ નોર્થ કોરિયન ફ્રેઝનો ઉપયોગ કરવાની સલાહ અપાઈ છે. હકીકતમાં આ નિર્ણય પાછળ કિમની એક રણનીતિ છે. તે અંતર્ગત પશ્વિમી દેશ અને દુશ્મન દેશ સાઉથ કોરિયામાં પ્રચલિત શબ્દ છે તેની જગ્યાએ નોર્થ કોરિયન શબ્દોને પ્રોત્સાહન આપવાનો પ્રયાસ છે.