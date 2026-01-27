ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

NRI મેક દાદાની દિલાવરી, ગામના સર્વાંગી વિકાસ માટે 100 કરોડનું કર્યું દાન; ગામે સ્થાપિત કરી પ્રતિમા, જુઓ Video

DIPAK CHAVDA| Jan 27, 2026, 11:50 PM IST
NRI Make Dada: આણંદના બોરસદના નિસરાયા ગામના વિકાસ માટે 100 કરોડના દાનની ફિક્સ ડિપોઝિટ કરનાર મેક દાદાનું ગ્રામજનોએ ખાસ સન્માન કર્યું છે. NRI મેક દાદાની 26 ફૂટ ઊંચી પ્રતિમા ગામમાં સ્થાપિત કરવામાં આવી, તેના પર હેલિકોપ્ટરથી પુષ્પવર્ષા કરવામાં આવી. આ પ્રસંગે મેક દાદા અને તેમના પરિજનો પણ હાજર રહ્યા. પૂર્વ શિક્ષણ મંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, કેબિનેટ મંત્રી રમણસિંહ સોલંકી, રાજ્યકક્ષાના મંત્રી કમલેશ પટેલ સહિત મહાનુભાવોના હસ્તે પ્રતિમાનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. સાથે જ મેક દાદાનું સન્માન પણ કરવામાં આવ્યું.

