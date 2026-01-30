ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

NSUIના કાર્યકરોને પોલીસ ટીંગાટોળી કરીને લઈ ગઈ, જુઓ Video

Viral Raval | Jan 30, 2026, 04:15 PM IST
NSUI ruckus at Gujarat University watch video

Trending news