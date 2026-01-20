ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

બગદાણા સેવકને માર મારવાની ઘટનામાં વધુ એક આરોપી પકડાયો, કુલ સંખ્યા 11 થઈ

Dipti Savant| Jan 20, 2026, 10:31 AM IST

ભાવનગરના બગદાણાના સેવકને માર મારવા મામલે વધુ એક આરોપી ઝડપાયો હતો. મહુવા તાલુકાના કોદિયા ગામેથી દિનેશ ઉર્ફે દાદુ લોમાભાઈ સોલંકીને ઝડપી લઈ મેડિકલ ચેકઅપ માટે ભાવનગર હોસ્પિટલ લવાયો હતો. આમ બગદાણા નવનીત બાલધિયા પ્રકરણમાં આજ સુધીમાં કુલ 11 આરોપીને ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે. આ પ્રકરણમાં રેન્જ આઇજી દ્વારા SIT ની રચના કરી હતા. આ કેસમાં અગાઉ 10 આરોપીઓને ઝડપી લેવાયા છે. કેસમાં આજે વધુ એક ઈસમનું નામ ખુલતા પોલીસે કોદિયા ગામેથી એક શખ્સને ઝડપી લીધો હતો.  

