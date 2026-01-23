ડુંગળીના પાકે ભાવનગરના ખેડૂતોની આંખમાં લાવી દીધા પાણી, સરકાર પાસે મદદની ગુહાર; જુઓ Video
Bhavnagar News: જાન્યુઆરી મહિનો પૂર્ણ થવાના આરે છે. આ સમયે બજારમાં ડુંગળીની મબલક આવક હોય છે. ભાવ પણ સારા મળે છે, પરંતુ આ વર્ષે ડુંગળીમાં ખેડૂતોની દશા બેઠી છે. શિયાળાની શરૂઆતે પડેલા માવઠાએ ખેડૂતોની હાલત કફોડી કરી દીધી છે. કારણ કે અત્યારે જે પાક બજારમાં પહોંચે છે, તેના સારા ભાવ નથી મળતા. હાલ જમીની સ્તરે પહોંચેલા ડુંગળીના ભાવ ખેડૂતો માટે સંકટ લઈને આવ્યા છે. ત્યારે ખેડૂતોની માગ છે કે, સરકાર સમગ્ર બાબતે ધ્યાને આપીને મદદનો હાથ લંબાવે. કારણ કે કુદરતની માર બાદ પણ માંડ માંડ ખેડૂતોએ કરેલું ઉત્પાદન આજે માથે પડી રહ્યું છે. ખેડૂતોને આશા છે કે, સરકાર પોષણક્ષમ ભાવ માટે કોઈ ઉપાય કરીને ખેડૂતોને ટેકો આપશે.