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સહકાર ક્ષેત્રમાં ભાજપના મેન્ડેટનો વિરોધ ચરમસીમાએ, નેતાઓનો બળવો

Written ByViral Raval
Published: Sep 09, 2026, 03:50 PM|Updated: Sep 09, 2026, 03:59 PM

સહકાર ક્ષેત્રમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા આપવામાં આવતા મેન્ડેડનો વિરોધ હાલ ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. પ્રદેશ કક્ષાએથી ઉમેદવારો માટે મેન્ડેડ જાહેર કરવામાં આવ્યો હોવા છતાં, સ્થાનિક સ્તરે ભાજપના જ આગેવાનો અને નેતાઓએ આ નિર્ણય સામે બળવો પોકારીને પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી છે. ભાજપની આ મેન્ડેડ પ્રથાના કારણે પાર્ટીએ અનેક સહકારી સંસ્થાઓમાં આંતરિક વિરોધ અને બળવાનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આ વિવાદોના પરિણામે કેટલીક સહકારી સંસ્થાઓની ચૂંટણીઓ રદ કરવાની પણ ફરજ પડી છે, જ્યારે કેટલીક એપીએમસી (APMC) માં સ્થિતિ સંભાળવા પ્રદેશ કક્ષાના સિનિયર

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