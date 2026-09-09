/સહકાર ક્ષેત્રમાં ભાજપના મેન્ડેટનો વિરોધ ચરમસીમાએ, નેતાઓનો બળવો

સહકાર ક્ષેત્રમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા આપવામાં આવતા મેન્ડેડનો વિરોધ હાલ ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. પ્રદેશ કક્ષાએથી ઉમેદવારો માટે મેન્ડેડ જાહેર કરવામાં આવ્યો હોવા છતાં, સ્થાનિક સ્તરે ભાજપના જ આગેવાનો અને નેતાઓએ આ નિર્ણય સામે બળવો પોકારીને પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી છે. ભાજપની આ મેન્ડેડ પ્રથાના કારણે પાર્ટીએ અનેક સહકારી સંસ્થાઓમાં આંતરિક વિરોધ અને બળવાનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આ વિવાદોના પરિણામે કેટલીક સહકારી સંસ્થાઓની ચૂંટણીઓ રદ કરવાની પણ ફરજ પડી છે, જ્યારે કેટલીક એપીએમસી (APMC) માં સ્થિતિ સંભાળવા પ્રદેશ કક્ષાના સિનિયર