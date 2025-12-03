हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
Business
Tech
World
Health
NEWS
VIDEOS
LIVE-TV
PHOTOS
LOGIN
logout
હોમ
લાઇવ TV
વીડિયો
વેબ સ્ટોરી
ગુજરાત
ફોટો
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
राज्य चुनें
×
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
हरियाणा
दिल्ली
बिहार
झारखंड
राजस्थान
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગ પર રેલવે વિભાગનો મોટો નિર્ણય, ખાસ જાણો
Viral Raval
|
Dec 03, 2025, 04:40 PM IST
OTP will be required to book Tatkal tickets
More Videos
02:31
u
7 ડિસેમ્બરે અમદાવાદમાં થશે પ્રમુખવર્ણી અમૃત મહોત્સવ, વધુ વિગતો જાણો
01:43
u
રાજ્યના હવામાનમાં મોટા પલટાની આગાહી, જુઓ Video
00:37
u
સુરત: SIRની કામગારીથી અંદાજે 11 લાખ મતદારોના નામ કપાશે, જાણો વિગતો
04:44
u
રાજકોટ: આ Videoના કારણે લોકો ઉમટી પડ્યા અને મોલમાં ભયાનક સ્થિતિ સર્જાઈ?
01:01
u
ભાવનગર: સમીપ કોમ્પ્લેક્સમાં વિકરાળ આગ, નાના-નાના ભૂલકાઓ-વૃદ્ધોનું કર્યું રેસ્ક્યૂ
02:15
u
ભાવનગર: સમીપ કોમ્પ્લેક્સમાં આગ ભભૂકી ઉઠી, અનેક હોસ્પિટલો છે કોમ્પ્લેક્સમાં
00:51
u
ગુજરાતમાં ડાયાબિટીસ-કેન્સરના દર્દીઓની સંખ્યામાં ચોંકાવનારો વધારો, Video
02:58
u
રાજકોટ: લાલો ફિલ્મની સ્ટારકાસ્ટના મુલાકાત સમયે અફરાતફરી મચી, મોલના મેનેજર સામે ગુનો નોંધાયો
02:19
u
સંચાર સાથી એપ મુદ્દે વિપક્ષે સવાલ ઉઠાવ્યો, સરકારે કરી સ્પષ્ટતા
02:28
u
ભાજપના કયા મંત્રીના સંરક્ષણમાં આ ચાલે છે?, રાહુલ ગાંધીના પ્રહાર
Trending news
cleanest city indore
દેશના સૌથી સ્વચ્છ શહેરમાં પ્રોપર્ટીમાં રોકાણ માટે 5 હોટસ્પોટ;મળશે 50% સુધીનું રિટર્ન
bjp
હવે ફોનમાં Sanchar Saathi એપ રાખવી ફરજીયાત નહીં, કેન્દ્ર સરકારનો મોટો નિર્ણય
Jap Mala
જપમાળામાં કેમ 108 મણકા જ હોય છે? તેનું ધાર્મિક અને વૈજ્ઞાનિક મહત્વ ખાસ જાણો
India Post
એક જ પ્રીમિયમમાં પતિ-પત્નીને મળશે 50 લાખનું લાઇફ કવર, કામની છે પોસ્ટની આ વીમા સ્કીમ
Amreli
અમરેલીમાં દીકરીઓવાળા સંબંધ કરવા તૈયાર થતા નથી! ભાજપના નેતાએ બળાપો ઠાલવ્યો
Safety Tips
કાન કે નાક વીંધાવો પછી આ વસ્તુ લગાડવી, કાન પાકશે નહીં અને દાણો પણ નહીં નીકળે
mehsana
ગુજરાતમાં અમેરિકન વિઝા સેન્ટર આપો, ગુજરાતના સાંસદે સંસદમાં ઉઠાવ્યો મુદ્દો
apple
ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યો છે વધુ એક નવો iPhone, આ ફીચર્સ થયા લીક, જાણો ક્યારે થશે લોન્ચ
Why Girls Like Bad Boys
યુવતીઓને બેડ બોય જ કેમ આવે છે પસંદ? તેની પાછળનું કારણ જાણી ઉડી જશે હોશ
Samantha Ruth Prabhu
એક્સ હસબન્ડ નાગા ચૈતન્ય કે પછી પતિ રાજ.. સામંથાના કયા પતિ પાસે છે વધુ મિલકત?