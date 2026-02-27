हिन्दी
Video - અફઘાન બોર્ડર પર પાકિસ્તાની ફાઇટર જેટ તોડી પડાયું, અફઘાનિસ્તાનનો દાવો
Dilip Chaudhary
|
Feb 27, 2026, 11:30 AM IST
Pakistan Afghanistan War Taliban Army Shot Down PAK Fighter Jet Claim
00:58
u
રાજસ્થાનમાં શાળામાં રમતી વખતે 9 વર્ષની બાળકીને આવ્યો હાર્ટ એટેક, થયું મોત, જુઓ Video
02:14
u
સુરત જિલ્લામાં કસાઈઓ બન્યા બેફામ, ગૌહત્યા અટકાવવા ગયેલી પોલીસની ટીમ પર હુમલો, જુઓ Video
04:31
u
વડોદરા પાલિકાએ લોકોના પૈસા કર્યા બરબાદ, ત્રણ સ્વિમિંગ પુલ બંધ, નવો બનાવવા 100 કરોડ ફાળવ્યા
08:48
u
સુરતના હજીરા પ્લાન્ટમાં ખાનગી કંપનીના કર્મચારીઓનો ઉગ્ર વિરોધ, તોડફોડ અને આગની ઘટના
04:45
u
ST, SC અને OBC વિરોધી સરકાર છે, વિધાનસભામાં કોંગ્રેસનો ઉગ્ર વિરોધ, ગૃહમાંથી કર્યું વોકઆઉટ
01:09
u
દાંતામાં સ્ટ્રોબેરીની સફળ ખેતી, જયંતીભાઈ નામના ખેડૂતે સુકા પ્રદેશમાં કર્યો કમાલ
01:32
u
19 એપ્રિલના યોજશે ઉમેદવારોની લેખિત પરીક્ષા, ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડની જાહેરાત
01:20
u
ઇઝરાયલમાં PM મોદીનું ભવ્ય સ્વાગત, એરપોર્ટ પર નેતન્યાહૂએ ગળે લગાવ્યા, ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપ્યું
01:13
u
બરોડા ડેરીની ચૂંટણી પહેલા દિનુમામાંનું પાદરામાં શક્તિ પ્રદર્શન, કહ્યું- 'આ મારી છેલ્લી ચૂંટણી, હવે નહિ લડું'
03:19
u
પાકિસ્તાન બોર્ડર પાસે IAFની ગર્જના, સુખોઈએ છોડ્યા બોમ્બ, જેસલમેરમાં વાયુ શક્તિ 2026 યુદ્ધાભ્યાસ
pakistan
પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધ કેમ થયું? જાની દુશ્મન બની ગયા 2 મુસ્લિમ દેશ
Virosh wedding
વેડિંગ લુકમાં રશ્મિકા-વિજયએ નવો ચીલો ચીતર્યો, કેસરીયો રંગ અને ગોલ્ડ જ્વેલરી ચર્ચામાં
Indian Railway News
Railway Pensioners Alert: સરકારની ચેતવણી, લાખો રેલવે પેન્શનર્સ માટે મોટું અપડેટ
Delhi Liquor Policy Case
દિલ્હી શરાબ નીતિ કેસમાં કોર્ટનો મોટો ચુકાદો, કેજરીવાલ-સિસોદિયા નિર્દોષ જાહેર
icc t20 world cup 2026
ભારત અને આફ્રિકાની જીત બાદ પોઈન્ટ્સ ટેબલમાં મોટો ઉલટફેર, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની મેચ...
India vs West Indies
જો વરસાદના કારણે ભારત-વેસ્ટ ઇન્ડીઝ મેચ રદ થાય, તો ભારત T20 વર્લ્ડ કપમાંથી થશે બહાર ?
health
ફેટી લિવરની સમસ્યા માટે રામબાણ છે આ લીલા પાંદડા, જાણો કઈ રીતે કરશો ઉપયોગ
gold
સોનાને લઈને નવો નિયમ: 1 એપ્રિલથી થવા જઈ રહ્યો છે આ મોટો ફેરફાર, આ રીતે ખરીદ્યું હશે
Holi 2026 lucky rashiyan
Holi 2026 Lucky Rashiyan: હોળી પર મળશે ભાગ્યનો પ્રબળ સાથ! બુધ-શુક્રની યુતિથી આ રાશિઓ
Thakor Samaj
ભુવાજીનો ગેનીબેનને પડકાર : ડીજે વાળાઓનું ડીજે બંધ રાખું તો દેહમાં માતા ન કહેવાઉં!