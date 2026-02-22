ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

પાકિસ્તાને અફઘાનિસ્તાન પર કર્યો હુમલો: મદરેસા પર પાકિસ્તાને એરસ્ટ્રાઈક કરતાં 19 લોકોના મોત

Dipti Savant| Feb 22, 2026, 11:09 AM IST

પાકિસ્તાને અફઘાનિસ્તાનમાં એર સ્ટ્રાઈક કરી. પાકિસ્તાને અફઘાનિસ્તાનના પૂર્વ અને દક્ષિણ-પૂર્વ ભાગમાં હુમલો કર્યો હતો. અફઘાનિસ્તાનમાં પાકિસ્તાની લડાકુ વિમાનોએ તબાહી મચાવી હતી. પાકિસ્તાનના હુમલામાં 19 લોકોના મોત થવાના અહેવાલ મળ્યા છે. પાકિસ્તાને આતંકી ઠેકાણા પર હુમલાનો દાવો કર્યો છે. પાકિસ્તાને સ્વીકાર્યું કે, તહેરીક એ તાલિબાન પાકિસ્તાન સામે અમે હુમલો કર્યો હતો. TTP અને તેની સાથે જોડાયેલા સંગઠનોના 7 કેમ્પો પર હુમલો કર્યો છે.

પાકિસ્તાનનો આરોપ છે કે, તાજેતરમાં પાકિસ્તાનમાં થયેલા હુમલાઓ પાછળ આ સંગઠનોનો હાથ હતી.. અફઘાનિસ્તાન પર તેમણે આતંકીઓને પનાહ આપવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. 
 

