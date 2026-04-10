ઈઝરાયેલની ધમકી બાદ ઘૂંટણિયે પડ્યું પાકિસ્તાન, તાબડતોબ કરવું પડ્યું આ કામ

Viral Raval | Apr 10, 2026, 11:58 AM IST

અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શુક્રવારે ઈસ્લામાબાદમાં થનારી ઐતિહાસિક શાંતિવાર્તા પહેલા જ એક મોટો વિવાદ ઊભો થયો છે. પાકિસ્તાનના રક્ષામંત્રી ખ્વાજા આસિફે ઈઝરાયેલ વિરુદધ કરેલી ટિપ્પણીઓથી તણાવ વધ્યો છે. જેણે આ મહત્વપૂર્ણ મંત્રણામાં પાકિસ્તાનની તટસ્થ મધ્યસ્થવાળી છબી પર ગંભીર સવાલ ઊભો કર્યો છે. ઈઝરાયેલે પાકિસ્તાનની આ ભૂમિકા પર વિરોધ જતાવતા અસહનીય ગણાવ્યું છે. ત્યારબાદ રક્ષામંત્રીએ પોતાની પોસ્ટ સુદ્ધા ડિલીટ કરવી પડી. 

શું હતો મામલો
પાકિસ્તાનના રક્ષામંત્રી ખ્વાજા આસિફે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર એક એવી ટ્વીટ કરી કે જેમાં ઈઝરાયેલને માનવતા માટે અભિશાપ અને કેન્સર ગણાવતા લેબનોનમાં નરસંહાર કરવાનો આરોપ લગાવ્યો. જો કે ઈઝરાયેલે ફટકાર લગાવતા તેમણે આ પોસ્ટ ડિલીટ કરવી પડી. પરંતુ ત્યાં સુધીમાં તો કૂટનીતિક નુકસાન થઈ ચૂક્યું હતું. 

નેતન્યાહૂએ શું કહ્યું
ઈઝરાયેલના પ્રધાનમંત્રી બેન્જામિન નેતન્યાહૂના કાર્યાલયે આસિફના આ નિવેદનોને અપમાનજનક ગણાવ્યા. ઈઝરાયેલે કહ્યું કે એક બાજુ પાકિસ્તાન પોતાને શાંતિ પ્રયત્નોમાં એક તટસ્થ ખેલાડી તરીકે રજૂ કરી રહ્યું છે પરંતુ બીજી બાજુ ઈઝરાયેલ વિરુદ્ધ બોલી રહ્યું છે. જેને ક્યારેય સહન નહી કરી શકાય. ઈઝરાયેલના વિદેશ મંત્રી ગિદોન સારે તેને ભયાનક યહૂદી વિરોધી રક્તપાત ગણાવ્યો. તેમણે સ્પષ્ટ  કર્યું કે ઈઝરાયેલના વિનાશની કસમ ખાનારા આતંકીઓ વિરુદ્ધ તે પોતાની રક્ષા કરવાનું ચાલુ રાખશે. 

હવે આ વિવાદ બાદ પાકિસ્તાનની અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે બે સપ્તાહના હંગામી યુદ્ધવિરામને સ્થાયી શાંતિમાં ફેરવવાના પ્રયત્નો પર સવાલ ઉભા થઈ રહ્યા છે. પાકિસ્તાનને આ યુદ્ધવિરામનો શ્રેય મળી રહ્યો હતો પરંતુ આ તાજા વિવાદે તેની નિષ્પક્ષતા પર સવાલ ઉઠાવ્યો છે. લેબનોના પ્રધાનમંત્રી નવાફ સલામે પણ ઈઝરાયેલી હુમલાઓને રોકવા માટે પાકિસ્તાન પાસે મદદ માંગી હતી જેનાથી પાકિસ્તાનની ભૂમિકા વધુ મહત્વપૂર્ણ બની હતી.

એક બાજુ કૂટનીતિક વિવાદ છે જ્યાં બીજી બાજુ ગ્રાઉન્ડ સ્તરે યુદ્ધવિરામની સ્થિતિ પણ નાજુક છે. વાર્તાના 24 કલાક પહેલા જ અવનવા ડેવલપમેન્ટ જોવા મળી રહ્યા છે. અમેરિકાએ ઈરાન પર આરોપ લગાવ્યો કે તે હોર્મુઝના રસ્તે તેલની અવરજવરને સુગમ બનાવવાના પોતાના વચનને પૂરું કરતું નથી. 

