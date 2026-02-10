ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

આખરે પાકિસ્તાનની શાન ઠેકાણે આવી! T20 વિશ્વ કપમાં ભારત સામે મેચ રમવા થયું તૈયાર

Feb 10, 2026

આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કાઉન્સિલ સામે આખરે પાકિસ્તાન ઝૂક્યું. ICCના દબાણ બાદ પાકિસ્તાને યુ-ટર્ન લીધો અને T20 વિશ્વ કપમાં ભારત સામે મેચ રમવા તૈયાર થયું છે. પાકિસ્તાને 'X' પર પોસ્ટ કરી આ માહિતી આપી છે. 15મી ફેબ્રુઆરીએ ભારત-પાક. વચ્ચે મેચ યોજાશે. 

મહત્વનું છે કે, આખરે T20 વિશ્વ કપમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રોમાંચક મુકાબલો ક્રિકેટ પ્રેમીઓને જોવા મળશે. 15મી ફેબ્રુઆરીએ બંને દેશો વચ્ચે મેચ રમાશે. આ અંગે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ દ્વારા સોશિયલ મીડિયા X પર પોસ્ટ કરીને જાણકારી આપવામાં આવી. અગાઉ પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે મેચ રમવા માટે અમુક શરતો મૂકી હતી. જેને બાંગ્લાદેશે પણ સમર્થન આપ્યું હતું.  જો કે, આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કાઉન્સિલ સાથેની બેઠક બાદ પાકિસ્તાને મેચ રમવા અંગે સહમતી દર્શાવી. ઉલ્લેખનીય છે કે, ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેનો મેચ કોલોમ્બોના આર.પ્રેમાદાસા સ્ટેડિયમમાં રમાશે. 

