T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા પાકિસ્તાનનું નવું નાટક, ICCની પરિણામ ભોગવવાની ચેતવણી
Viral Raval
|
Feb 02, 2026, 10:26 AM IST
pakistan says no to play against india in t20 world cup watch video
01:04
u
મેડમ પ્રૂફ વગર બ્લેમ કરે છે! લખીને પ્રોફેસરના ત્રાસથી વિદ્યાર્થીએ કર્યો આપઘાત
00:38
u
સોનાના ભાવ વધતા દાણચોરી વધી, અમદાવાદ એરપોર્ટ પરથી લાખોના સોના સાથે એક શખ્સ ઝડપાયો
03:24
u
ગુજરાતને કેટલો ફાયદો ? બજેટ 2026 પર CM ભૂપેન્દ્ર પટેલની પ્રતિક્રિયા
09:48
u
PM મોદીએ બજેટને ઐતિહાસિક ગણાવ્યું, જાણો શું કહ્યું?
00:45
u
વડોદરા : શહેરના હનુરામ ફૂડની કચોરીમાંથી નીકળ્યો વંદો, બહારનું ખાતા પહેલા ચેતજો
00:56
u
ઉત્તર ગુજરાત માટે અંબાલાલે કરી મોટી આગાહી, જાણો વિગતો
01:13
u
Video : ભાવનગરમાં કોળી સમાજના સંમેલનમાં હીરા સોલંકીને કેમ ન બોલાવ્યા?
01:01
u
વાવ થરાદ જિલ્લાને એરપોર્ટ મળવાના સંકેત, જુઓ Video
03:46
u
Budget 2026: બજેટની મોટી વાતો, 15 પોઈન્ટ્સમાં સમજો સંપૂર્ણ બજેટનો સાર
00:51
u
Budget 2026: રેલવેને લઈ બજેટમાં સૌથી મોટી જાહેરાત, 7 હાઈ સ્પીડ રેલ કોરિડોર બનાવાશે
February bank holiday schedule
ફેબ્રુઆરીમાં ક્યારે-ક્યારે બેંકમાં રહેશે રજાઓ? જાણો હોલિડે કેલેન્ડર
Gujarat politics
કોળી સમાજે ભાજપ સરકારના મંત્રી જીતુ વાઘાણી સામે બતાવ્યો પાવર : 2027 માં બતાવી દઈશું!
Gold rate
આજે પણ સોના-ચાંદીના ભાવમાં જંગી ઘટાડો, સસ્તું સોનું ખરીદવા માટે લોકોની પડાપડી
Maharashtra
મહારાષ્ટ્રમાં શું નવાજૂની? NCP નેતાએ આપ્યું એવું નિવેદન, શરદ પવારને લાગશે ઝટકો
surat
સુરતમાં બિલ્ડરના આપઘાતનું ઘેરાતું રહસ્ય, 24 કલાક બાદ પણ સાચું કારણ નથી મળ્યું
trigrahi yog
ગણતરીના કલાકોમાં કુંભ રાશિમાં બનશે શક્તિશાળી યોગ, 3 રાશિવાળા પર ધનની દેવીની કૃપા થશે
Rohit shetty
ફિલ્મ નિર્દેશક રોહિત શેટ્ટીના ઘર પર ફાયરિંગ મામલે લોરેન્સ બિશ્નોઈનું નામ ચર્ચામાં
Gandhinagar Na Kavadava
ગાંધીનગરના કાવાદાવા : લીલી પેનથી સહી કરવા અલ્પેશ ઠાકોર અધિરીયા બન્યા
Weekly Horoscope
Saptahik Rashifal: ફેબ્રુઆરી મહિનાનું પહેલું સપ્તાહ 12 રાશિઓ માટે કેવું રહેશે જાણો
budget 2026
હોમ લોનના વ્યાજ પર બજેટમાં મોટી જાહેરાત, મિડલ ક્લાસ માટે ખુશખબર