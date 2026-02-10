પાલનપુરમાં ફરી સિટી બસ સેવા શરૂ, રિક્ષાચાલકોની મનમાનીથી મળશે છુટકારો; જાણો કયા રૂટ પર દોડશે બસ
Palanpur City Bus Service: બનાસકાંઠાના વડુમથક પાલનપુરમાં અંદાજે 2 લાખ વસ્તી વચ્ચે સિટી બસની લાંબી રાહ પૂરી થઈ છે. પાલનપુર શહેરમાં રોજિંદા મુસાફરી શહેરીજનો માટે મોટી મુશ્કેલી બની ગઈ હતી, શહેરમાં સિટી બસ ન હોવાથી અંદાજે પાંચ હજાર જેટલી રીક્ષાઓ દોડતી હતી. રીક્ષા ચાલકો મનમાની ભાડા વસુલતા હોવાના અનેક કિસ્સા સામે આવ્યા. એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે જવા માટે લોકોને ભારે હાલાકી ભોગવવી પડતી હતી. પણ હવે આ સમસ્યાનો અંત આવ્યો છે. આ અગાઉ પણ પાલનપુરમાં બે વખત સિટી બસ સેવા શરૂ કરવામાં આવી, પરંતુ થોડા સમય બાદ તે બંધ કરી દેવામાં આવી, જેના કારણે શહેરીજનોમાં નિરાશા ફેલાઈ હતી. લાંબા સમયથી લોકો ફરી બસ શરૂ થવાની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. હવે ભાજપ શાસિત પાલનપુર નગરપાલિકાએ મુખ્યમંત્રી અર્બન બસ પરિવહન યોજનાનો લાભ લઈને સિટી બસ સેવા શરૂ કરવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી છે. ટેન્ડર પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને ગણતરીના દિવસોમાં શહેરમાં બસો દોડતી જોવા મળશે.