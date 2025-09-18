પંચમહાલ: મહિલાની દાદાગીરી, શ્રમિક ગર્ભવતી મહિલાને માર મારવાનો વીડિયો સામે આવ્યો
પંચમહાલના ગોધરામાં મહિલાની દાદાગીરીનો વીડિયો આવ્યો સામે. શ્રમિક ગર્ભવતી મહિલાને માર મારવાનો વીડિયો આવ્યા સામે. ઘટનાને પગલે મોટી સંખ્યામાં લોકો એકઠાં થયા. માથાભારે મહિલાના ચૂંગલમાંથી મહિલાને છોડાવી. મહિલાને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવી. સમગ્ર મામલે એ ડિવિઝન પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાઈ. વીડિયોમાં નજર પડતી મહિલાનું નામ ટીના મિસ્ત્રી હોવાનું સામે આવ્યું. હાલમાં ગોધરાના વોર્ડ નં-11માં રોડ બનાવવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે.. ત્યારે આ શ્રમિક મહિલા પરિવાર સાથે દાહોદથી આવી છે....