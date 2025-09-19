ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં ચાલતા ઓનલાઈન શિક્ષણ વચ્ચે વાલીઓએ શાળા શરુ કરવા DEOને આપ્યું આવેદન પત્ર, જુઓ VIDEO

Sep 19, 2025, 01:51 PM IST

અમદાવાદ શહેરની વિવાદાસ્પદ શાળા સેવન્થ ડેમાં વિદ્યાર્થીની હત્યા બાદ લોકોએ ભારે વિરોધ દર્શાવ્યો હતો. રોષે ભરાયેલ વાલીઓ દ્વારા શાળામાં તોડફોડ પણ કરવામાં આવી હતી. વિદ્યાર્થીઓમાં ડરનો માહોલ ફેલાયો હતો. તેવામાં શાળાને બંધ રાખવામાં આવી અને સંપૂર્ણ શૈક્ષણિક કાર્ય ઓનલાઈન શરુ કરવામાં આવ્યું હતું. ઘટનાના આટલા દિવસો બાદ પણ શાળા ફરી  શરુ કરવામાં આવી નથી. હજુ પણ વિદ્યાર્થીઓ ઓનલાઈન માધ્યમથી ભણી રહ્યા છે, દરમિયાન વાલીઓ ચિંતાતુર બન્યા છે. વાલીઓએ ફરી શાળા શરુ કરવા અને ઓનલાઈન શિક્ષણ બંધ કરવા DEO કચેરી ખાતે રજૂઆત કરી છે. તેઓ ગુલાબ આપી DEOને આવેદન પત્ર આપવા માટે પહોંચ્યા હતા. વધુ વિગતે જુઓ વીડિયો

