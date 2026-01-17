રૂપાલા એવું બોલ્યા કે પાટીદાર સમાજને મરચાં લાગી જશે, પણ ખરો ભડવીર
પાટીદાર સમાજના કદાવર નેતા અને સાંસદ પરષોત્તમ રૂપાલા હંમેશા પોતાના બેબાક અંદાજ માટે જાણીતા છે. તાજેતરમાં સુરત ખાતે 'સૌરાષ્ટ્ર કડવા પાટીદાર સેવા સમાજ' દ્વારા આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં તેમણે સમાજની વરવી વાસ્તવિકતા અને કુરિવાજો પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. રૂપાલાએ મંચ પરથી સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું હતું કે, સમાજ અત્યારે પ્રગતિ તો કરી રહ્યો છે, પરંતુ નૈતિક મૂલ્યોમાં ક્યાંક ઘટાડો થઈ રહ્યો છે.
"પૈસા ગણવા બેસતા પિતાઓ માટે શરમજનક સ્થિતિ" પરષોત્તમ રૂપાલાએ અત્યંત વ્યથિત હૃદયે સમાજમાં ઘર કરી ગયેલા એક દુષણ પર લાલ આંખ કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે, "આજે દીકરીના છૂટાછેડા થાય ત્યારે તેનો બાપ પૈસા કેટલા મળશે તે ગણવા બેસે છે, જે આપણા સમાજ માટે અત્યંત શરમજનક બાબત છે." સંબંધોમાં પૈસાના વર્ચસ્વ સામે તેમણે ભારે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી.
સમાજના 'બંધારણ'ની તાતી જરૂરિયાત કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત શ્રેષ્ઠીઓને સંબોધતા તેમણે ટકોર કરી હતી કે હવે સમય આવી ગયો છે કે સમાજમાં આંતરિક અનુશાસન લાવવા માટે એક મજબૂત 'સામાજિક બંધારણ' ઘડવામાં આવે. બદલાતા સમય સાથે નવી પેઢીને યોગ્ય માર્ગદર્શન મળે તે માટે સામાજિક નિયમો હોવા અનિવાર્ય છે.
શિસ્ત પર ઉઠાવ્યા સવાલ રૂપાલાએ પોતાની શૈલીમાં કટાક્ષ કરતા કહ્યું કે, "જ્યારે કોઈ નેતા કે વક્તાનું ભાષણ ચાલતું હોય ત્યારે પાછળથી પંડાલો ખાલી થઈ જાય છે. આ ગંભીરતાનો અભાવ સૂચવે છે." તેમણે ઉમેર્યું હતું કે આપણે આવનારી પેઢીને માત્ર મિલકતો જ નહીં, પણ સંસ્કાર અને શિસ્તનો વારસો આપવો પડશે. જો વૈચારિક શુદ્ધિ નહીં હોય તો આર્થિક પ્રગતિ લાંબો સમય ટકશે નહીં.