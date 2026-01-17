દીકરીના છૂટાછેડા બાદ તેના પિતા પૈસા ગણવા બેસે છે તે શરમજનક બાબત : પરસોત્તમ રૂપાલા
પાટીદાર સમાજના કદાવર નેતા અને લોકસભા સાંસદ પરષોત્તમ રૂપાલાએ સુરત ખાતે આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં સમાજની વરવી વાસ્તવિકતા પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. ‘સૌરાષ્ટ્ર કડવા પાટીદાર સેવા સમાજ’ના મંચ પરથી તેમણે શ્રેષ્ઠીઓ અને સમાજના અગ્રણીઓને ટકોર કરતા જણાવ્યું હતું કે, હવે સમાજમાં આંતરિક અનુશાસન અને મજબૂત ‘બંધારણ’ ઘડવાની તાતી જરૂરિયાત છે. પરષોત્તમ રૂપાલાએ પોતાના આગવા અંદાજમાં સમાજમાં વ્યાપેલા કુરિવાજો અને માનસિકતા પર સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. રૂપાલાએ અત્યંત વ્યથિત હૃદયે કહ્યું કે, "આજે દીકરીના છૂટાછેડા થાય પછી તેનો બાપ (પિતા) પૈસા ગણવા બેસે છે, તે આપણા સમાજ માટે અત્યંત શરમજનક બાબત છે." તેમણે સંબંધોમાં આવતા પૈસાના વર્ચસ્વ સામે લાલ આંખ કરી હતી.