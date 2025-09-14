ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

પાટણ: કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલ મસમોટા ખાડા પૂરવા જાતે રસ્તા પર ઉતર્યા! સ્થાનિકોએ કરી સરાહના, જુઓ VIDEO

Sep 14, 2025, 11:12 AM IST

પાટણમાં વરસાદી માહોલને કારણે પદ્મનાભ ચાર રસ્તા પર મસમોટા ખાડાઓ જોવા મળ્યા હતા. બિસ્માર હાલતમાં રોડ હોવાથી સ્થાનિકોને ખૂબ જ મુશ્કેલી પડી રહી હતી. પંદર દિવસોથી રહીશો નગરપાલિકાને રજૂઆત કરતા હતા. કોઈ પગલા ન લેવાતા લોકો ધારાસભ્ય પાસે પહોંચ્યા હતા. ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલે પાલિકાને અલ્ટિમેટમ આપેલ હતું. જો મર્યાદિત સમયમાં કામ ન થાય તો સ્વ-ખર્ચે ખાડા પૂરવાનું કામ પૂર્ણ થશે તેવું વચન આપ્યું હતું. વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે, ધારાસભ્ય પોતે પાવડો લઈ રસ્તા પર ખાડા પૂરવા માટે આવ્યા છે. કિરીટ પટેલ જનતાની વ્હારે આવતાં, સ્થાનિકોએ સરાહના કરી.

