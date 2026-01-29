ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

ભાજપ શાસિત નગરપાલિકામાં ભડકો! 11 સભ્યોએ ભ્રષ્ટાચારનો આક્ષેપ લગાવ્યો

Dipti Savant| Jan 29, 2026, 08:56 PM IST

હારીજ ભાજપ હારીજ નગરપાલિકામાં શાસક પક્ષના સભ્યો વચ્ચે જ આંતરિક વિખવાદ સામે આવ્યો છે. દસ દિવસ અગાઉ શાસક પક્ષના જ 11 સભ્યોએ ભેગા મળી પ્રમુખ ઉપપ્રમુખ સામે નગરપાલિકામાં હાજરી તેમજ કામોમાં ભ્રષ્ટાચાર અંગેના આક્ષેપો લગાવી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. ત્યારે આજે ઉપપ્રમુખ કિંજલ મહેતાએ પણ વિરોધ કરનારાઓ સામે પોતાનું નિવેદન આપ્યું છે. 

હારીજ નગરપાલિકાના ઉપપ્રમુખે જણાવ્યું હતું કે જે સભ્યોએ વિરોધ કર્યો છે તેઓને અગાઉ પાર્ટી દ્વારા પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ નું મેન્ડેડ આપવામાં આવ્યું ન હોવાથી તેઓ હોદ્દાની લાલચમાં આવીને અમારો વિરોધ કરી રહ્યા છે. જેથી હારીજ નગરના વિકાસ લક્ષી કામો પણ તેઓ અવરોધ બન્યા છે. હારીજ એપીએમસીમાં ભાજપ પક્ષ વિરુદ્ધ પ્રવૃત્તિ કરવા બદલ પાર્ટી દ્વારા અગાઉ આ લોકોને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા તેવા લોકો જ વિરોધ કરી રહ્યા છે. ચૂંટાયેલા સભ્યો પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ પદ મેળવવા માટે અમોને રાજીનામાં આપવા માટે સતત પ્રેસર કરી ધાકધમકીઓ આપતા હોવાને કારણે અમો નગરપાલિકામાં કેટલાક દિવસોથી હાજર રહેતા ન હતા. 

આ બાબતે અમોએ પોલીસ તેમજ સંગઠન અને પાર્ટીમાં પણ જાણ કરી છે. વધુમાં તેઓએ જણાવ્યું હતું કે હારીજ નગરપાલિકામાં હજી સુધી કોઈ મોટા કામો કરવામાં આવ્યા નથી કે કોઈ બીલની ચુકવણી પણ કરવામાં આવી નથી, તો સભ્યોએ જે ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપો લગાવ્યા છે તે પાયા વિહોણા છે. પાર્ટીમાં અમે જાણ કરી છે અને હવે પછી સત્તાધારી પક્ષના સભ્યો જો પાર્ટી વિરોધી કામ કરશે તો તેઓને પક્ષમાંથી સસ્પેન્ડ કરાવવા અંગેની કામગીરી અમો કરીશું. આમ હાલ તો હારીજ નગરપાલિકામાં શાસક પક્ષના સભ્યો વચ્ચે આંતરિક વિખવાદને લઈને શહેરનો વિકાસ રૂંધાયો છે. 

