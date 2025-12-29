'સિંગર આરતી મૈત્રી કરારમાં રહેતી હોય તેવું લાગે છે', પાટીદાર આગેવાન વિજય માંગુકિયાનું નિવેદન
કિંજલ દવે બાદ હવે પાટીદાર સમાજની દીકરી સિંગર આરતી સાંગાણીના પ્રેમ લગ્નના મુદ્દે વિવાદ શરૂ થઈ ગયો છે. આરતી સાંગાણીએ તબલા ઉસ્તાદ દેવાંગ ગોહેલ સાથે લગ્ન કરી લીધા છે, હવે તેના સામાજિક બહિષ્કારની ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે. ગાયિકા આરતી સાંગાણી પ્રેમ લગ્નને લઈ વિવાદમાં આવી છે. ત્યારે સમાજના આગેવાનો અને આરતી સાંગાણી વચ્ચે સામસામે દલીલબાજી થઈ રહી છે. હવે પાટીદાર આગેવાન વિજય માંગુકીયાએ આરતીનો વિરોધ કર્યો છે.પાટીદાર સિંગર આરતી સંઘાણી પ્રેમ લગ્ન વિવાદ મામલો હવે બિચક્યો છે. પાટીદાર આગેવાન વિજય માંગુકિયાએ કહ્યું કે, સિંગર આરતી સોશિયલ મીડિયામાં વીડિયો પોસ્ટ કરી વિવાદ ઉભો કરી રહી છે. યુવાઓને ગેરમાર્ગે દોરી રહી છે. સિંગર આરતીએ જે યુવક સાથે લગ્ન કર્યા તેની ઉંમર હજી સુધી 21 વર્ષની થઈ નથી. ત્યારે સિંગર આરતી મૈત્રી કરારમાં રહેતી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. સિંદૂર પૂરી અને મંગળસૂત્ર પહેરી પાટીદાર સમાજની સામે આંગળી ચીંધવી એ યોગ્ય નથી.