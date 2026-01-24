CCTV Video: રાજકોટમાં પાટીદાર યુવાને પત્નિ વિરૂદ્ધ નોંધાવી ફરિયાદ, પત્નીનું અફેર પકડાઈ ગયા બાદ વધ્યો વિવાદ
Rajkot CCTV Video: રાજકોટમાં એક પાટીદાર યુવાને તેની પત્નિ સામે ફરિયાદ નોંધાવી છે, ત્યારે પાટીદાર યુવાને જણાવ્યું કે પત્નીનું અફેર પકડાઈ ગયા બાદ છેલ્લા બે વર્ષથી મારી પત્નિ રિસામણે છે. હવે તે છૂટાછેડા માટે 1 કરોડ રૂપિયા અને મિલકતમાં ત્રીજો ભાગ માંગી રહી છે. જો કે તેનો સાળો પણ તેના પગ ભાંગીનાખવાની ધમકી આપી રહ્યો છે, ત્યારે તેની પત્નિ તેના ઘરની બહાર આવી ગાળો બોલી પથ્થર મારો કરે છે, આ સમગ્ર ઘટનાના CCTV પણ સામે આવ્યા છે, ત્યારે પાટીદાર યુવાને પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી અને ન્યાયની માંગ કરી છે, સાથે સમાજના આગેવાનો પાસે પણ મદદ માગી છે.