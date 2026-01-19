અમદાવાદમાં રહેતા લોકો સાવધાન ! ધોળા દિવસે લૂંટ, જુઓ CCTV Video
Chain Snatching CCTV Video: અમદાવાદના પૂર્વ વિસ્તારમાં ધોળા દિવસે લૂંટનો બનાવ બન્યો છે, લૂંટ કરતા ઈસમોના સીસીટીવી સામે આવ્યા છે. અમદાવાદમાં ખોખરાના જીવન એપાર્ટમેન્ટ પાસે ચેન સ્નેચિંગ કરતા ઈસમોના સીસીટીવી સામે આવ્યા છે. 3 ઇસમો ચેન સ્નેચિંગ કરવા માટે આવ્યા હતા. ચેન સ્નેચિંગ કરવા માટે બાઇક લઈને ઇસમો આવ્યા હતા. એક મહિલાના ગળામાંથી ચેન સ્નેચિંગ કરી ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, ચેન સ્નેચિંગ કરીને ભાગતા સોનાની ચેન હાથ માંથી પડી ગઈ હતી અને ચોર છાસી છુટ્યા હતા.